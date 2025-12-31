R o m a , 3 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " I l m e s s a g g i o d i f i n e a n n o d e l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , r a p p r e s e n t a u n r i f e r i m e n t o i m p r e s c i n d i b i l e p e r i l P a e s e i n u n a f a s e s t o r i c a s e g n a t a d a s t r a o r d i n a r i a c o m p l e s s i t à . S i n d a l l e p r i m e p a r o l e , r i c o r d a n d o c o m e s i c h i u d a u n a n n o n o n f a c i l e e c o m e l a n o s t r a a s p e t t a t i v a s i a a n z i t u t t o r i v o l t a a l l a p a c e , i l P r e s i d e n t e h a o f f e r t o u n a r i f l e s s i o n e l u c i d a e p r o f o n d a s u l l a c o n d i z i o n e d e l n o s t r o t e m p o . L a p a c e , c o m e h a r i c o r d a t o i l C a p o d e l l o S t a t o , è p r i m a d i t u t t o u n m o d o d i p e n s a r e : u n m o d o d i v i v e r e i n s i e m e a g l i a l t r i r i s p e t t a n d o l i , s e n z a i m p o r r e l a p r o p r i a v o l o n t à , i p r o p r i i n t e r e s s i , i l p r o p r i o d o m i n i o " . L o a f f e r m a i l m i n i s t r o d e l l a D i f e s a , G u i d o C r o s e t t o . " L e p a r o l e d e l P r e s i d e n t e - a g g i u n g e - c i r i c h i a m a n o a l l a r e s p o n s a b i l i t à , a l l a c o e r e n z a e a l l ’ u r g e n z a d i u n i m p e g n o c o m u n e : n o n è i l t e m p o d e l l a f r a m m e n t a z i o n e , m a d e l l a c o n v e r g e n z a . Q u e s t o r e n d e a n c o r a p i ù e v i d e n t e l a n e c e s s i t à d i u n a d i f e s a c o m u n e c r e d i b i l e , c a p a c e d i g a r a n t i r e s i c u r e z z a , d e t e r r e n z a e p r o n t e z z a o p e r a t i v a , n e l p i e n o r i s p e t t o d e l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e . I l P r e s i d e n t e h a r i c o r d a t o c o m e l ’ E u r o p a e l e r e l a z i o n i t r a n s a t l a n t i c h e – d a i T r a t t a t i d i R o m a d e l 1 9 5 7 a l p i a n o M a r s h a l l – r a p p r e s e n t i n o i d u e p i l a s t r i d e l l a r i c o s t r u z i o n e e l e c o o r d i n a t e f o n d a m e n t a l i d e l l a n o s t r a a z i o n e i n t e r n a z i o n a l e " . " L ’ I t a l i a - h a d e t t o a n c o r a i l m i n i s t r o r i c h i a m a n d o l e p a r o l e d i M a t t a r e l l a - è o g g i u n a t t o r e d i g r a n d e r i l i e v o s u l l a s c e n a i n t e r n a z i o n a l e a n c h e g r a z i e a l c o n t r i b u t o c h e i n o s t r i m i l i t a r i h a n n o d a t o e d a n n o a l l a c o s t r u z i o n e d e l l a s i c u r e z z a e d e l l a p a c e . C o n d i v i d o p i e n a m e n t e q u e s t o r i c o n o s c i m e n t o . L a D i f e s a e l e F o r z e A r m a t e i t a l i a n e s v o l g o n o u n r u o l o c r u c i a l e : i n P a t r i a e n e i t e a t r i d i c r i s i i n t e r n a z i o n a l i r a p p r e s e n t a n o u n p i l a s t r o f o n d a m e n t a l e d e l l a s t a b i l i t à g l o b a l e . O g n i g i o r n o , c o n p r e s e n z a , c o m p e t e n z a e d e d i z i o n e , c o n t r i b u i s c o n o a r e n d e r e c o n c r e t i i v a l o r i d i l i b e r t à , d e m o c r a z i a e s o l i d a r i e t à r i c o r d a t i d a l P r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a . R i n g r a z i o i l p r e s i d e n t e M a t t a r e l l a p e r i l s u o a l t o m a g i s t e r o e p e r l a c o s t a n t e a t t e n z i o n e r i v o l t a a l l e F o r z e A r m a t e . L e s u e p a r o l e c i i n v i t a n o a g u a r d a r e a l f u t u r o c o n m a g g i o r e r e s p o n s a b i l i t à e f i d u c i a . I l m i o a u g u r i o p e r i l 2 0 2 6 - c o n c l u d e C r o s e t t o - è c h e s i c o n s o l i d i n o i p a s s i c o m p i u t i v e r s o u n a p a c e g i u s t a e d u r a t u r a , f o n d a t a s u l p r i m a t o d e l d i r i t t o s u l l a f o r z a e s u i v a l o r i c h e c o s t i t u i s c o n o l ’ e s s e n z a d e l l a n o s t r a i d e n t i t à n a z i o n a l e e d e u r o p e a : l i b e r t à , d e m o c r a z i a e s o l i d a r i e t à " .