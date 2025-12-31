R o m a , 3 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " L e p a r o l e d e l p r e s i d e n t e S e r g i o M a t t a r e l l a c h i a m a n o t u t t i n o i a u n i m p e g n o c o m u n e v e r s o l a p a c e e l a s p e r a n z a d i u n f u t u r o m i g l i o r e . I l r i c h i a m o a l l a s t o r i a d e l l a n o s t r a R e p u b b l i c a r a p p r e s e n t a i l g i u s t o e s e m p i o i n q u e s t a d i r e z i o n e , p e r c h é n e i m o m e n t i m i g l i o r i d i q u e l l a s t o r i a a b b i a m o s a p u t o v a l o r i z z a r e i l c o n f r o n t o c o s t r u t t i v o t r a i d e e d i v e r s e e i l c o n t r i b u t o d i c i a s c u n o , s e c o n d o l e p r o p r i e p o s s i b i l i t à ” . C o s ì i l v i c e p r e s i d e n t e d e l S e n a t o G i a n M a r c o C e n t i n a i o c o m m e n t a i l d i s c o r s o d i f i n e a n n o d e l C a p o d e l l o S t a t o . “ H o p a r t i c o l a r m e n t e a p p r e z z a t o , i n o l t r e , i l r i c h i a m o a l l a c u l t u r a d e l c i b o e d e l v i n o , c o m e u n a d e l l e c a r a t t e r i s t i c h e c h e p i ù c i c o n t r a d d i s t i n g u o n o n e l m o n d o , e q u e l l o a l l o s p o r t c o m e s i m b o l o d i p a c e e a n t i d o t o a l l a v i o l e n z a g i o v a n i l e . D u e e s e m p i c h e d i m o s t r a n o l a s e n s i b i l i t à c h e i l p r e s i d e n t e M a t t a r e l l a d i m o s t r a d i a v e r e p e r o g n i a s p e t t o d e l l a n o s t r a c u l t u r a e d e l l a n o s t r a s o c i e t à ” , c o n c l u d e C e n t i n a i o .