R o m a , 3 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " C o n d i v i d o i l m e s s a g g i o d i f i n e a n n o d e l p r e s i d e n t e M a t t a r e l l a , c h e o f f r e u n a f f r e s c o a l t o e r i g o r o s o d e l l a s t o r i a r e p u b b l i c a n a . R i p e r c o r r e n d o g l i 8 0 a n n i d e l l a R e p u b b l i c a , i l C a p o d e l l o S t a t o s o t t o l i n e a i v a l o r i f o n d a t i v i d e l l a d e m o c r a z i a : d a l v o t o e s t e s o a l l e d o n n e , a l l ’ i m p e g n o p e r l a p a c e , d a l l a r e s p o n s a b i l i t à d e i c i t t a d i n i p e r p r e s e r v a r e l i b e r t à e d e m o c r a z i a , a l l a c e n t r a l i t à d e l l a c u l t u r a e a l s e n s o d i l e g a l i t à i n c a r n a t o d a f i g u r e e r o i c h e c o m e F a l c o n e e B o r s e l l i n o . I l p r e s i d e n t e M a t t a r e l l a r i c h i a m a i l P a e s e a l l e p r o p r i e r a d i c i e a l l e d i f f i c o l t à c h e i l p o p o l o i t a l i a n o h a a f f r o n t a t o e s u p e r a t o n e l d o p o g u e r r a " . C o s ì i l m i n i s t r o p e r l e R i f o r m e . E l i s a b e t t a C a s e l l a t i . " L o h a f a t t o - a g g i u n g e - p e n s a n d o a l l e t a n t e s f i d e d e l p r e s e n t e c h e v a n n o d a l l e g u e r r e R u s s i a - U c r a i n a a l l e t e n s i o n i i n M e d i o O r i e n t e . I l s u o s g u a r d o è i n f i n e r i v o l t o a i g i o v a n i p e r c h é c o n c o r a g g i o s i a n o p r o t a g o n i s t i d e l l o r o f u t u r o , c o m e f u r o n o l e g e n e r a z i o n i c h e 8 0 a n n i f a r e s e r o g r a n d e l ’ I t a l i a ” .