R o m a , 3 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " U n P a e s e c h e s i p r e n d e c u r a d e i p r o p r i g i o v a n i p e r c h é q u e s t i p o s s a n o p r e n d e r s e n e c u r a . E l a r i c h i e s t a d i p a c e e v e r a g i u s t i z i a . L ' a u s p i c i o d i u n a c o m u n i t à n a z i o n a l e u n i t a e s o l i d a l e . N e l l e s a g g e p a r o l e d e l C a p o d e l l o S t a t o i v a l o r i c h e 8 0 a n n i f a i s p i r a r o n o l a s c e l t a r e p u b b l i c a n a . G r a z i e P r e s i d e n t e " . C o s ì s u X l a d e p u t a t a d e l P d e v i c e p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a , A n n a A s c a n i , c o m m e n t a n d o i l d i s c o r s o d i f i n e a n n o d e l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a .