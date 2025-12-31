R o m a , 3 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - È d u r a t o 1 5 m i n u t i i l m e s s a g g i o d i f i n e a n n o d e l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , c o n f e r m a n d o l a m e d i a d e g l i a n n i s c o r s i c h e s f i o r a i 1 6 m i n u t i , a n c h e s e n a t u r a l m e n t e c o n m i n u t a g g i d i v e r s i . I l d i s c o r s o p i ù l u n g o r e s t a i l p r i m o , i l 3 1 d i c e m b r e 2 0 1 5 , 2 0 m i n u t i e 1 5 s e c o n d i , i l p i ù b r e v e , 1 0 m i n u t i e 1 3 s e c o n d i , q u e l l o d e l 2 0 1 7 , s e g u i t o d a i 1 3 m i n u t i e 5 8 s e c o n d i d e l 2 0 2 0 . N e l 2 0 1 8 s i s u p e r a r o n o d i p o c o , 2 1 s e c o n d i , i 1 4 m i n u t i , m e n t r e n e l 2 0 1 9 e n e l 2 0 1 6 c i s i f e r m ò , r i s p e t t i v a m e n t e , a 1 6 m i n u t i e 1 1 s e c o n d i e a 1 6 m i n u t i e 1 6 s e c o n d i , p o c o d i p i ù r i s p e t t o a i 1 6 m i n u t i d e l 2 0 2 2 . N e l 2 0 2 3 e l o s c o r s o a n n o s i t o c c a r o n o i 1 7 m i n u t i . Q u e s t o i l d e t t a g l i o : 2 0 1 5 , 2 0 m i n u t i e 1 5 s e c o n d i ; 2 0 1 6 , 1 6 m i n u t i e 1 6 s e c o n d i ; 2 0 1 7 , 1 0 m i n u t i e 1 3 s e c o n d i ; 2 0 1 8 , 1 4 m i n u t i e 2 1 s e c o n d i ; 2 0 1 9 , 1 6 m i n u t i e 1 1 s e c o n d i ; 2 0 2 0 , 1 3 m i n u t i e 5 8 s e c o n d i ; 2 0 2 1 , 1 5 m i n u t i e 1 5 s e c o n d i , 2 0 2 2 , 1 6 m i n u t i ; 2 0 2 3 , 1 7 m i n u t i e 4 9 s e c o n d i ; 2 0 2 4 , 1 7 m i n u t i ; c o n u n a m e d i a c h e s f i o r a i 1 6 m i n u t i , p r e c i s a m e n t e 1 5 m i n u t i e 5 4 s e c o n d i .