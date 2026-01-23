( A d n k r o n o s ) - I l r i c i c l o i n E u r o p a h a a s s u n t o u n a d i m e n s i o n e i n d u s t r i a l e p i e n a : i m p i a n t i o p e r a t i v i , i n v e s t i m e n t i s t a b i l i , f l u s s i d i m a t e r i a l i i n c r e s c i t a . D a i r i f i u t i , a t t r a v e r s o s e l e z i o n e e t r a t t a m e n t o , e s c o n o m a t e r i a l i c h e p o s s o n o r i e n t r a r e n e i c i c l i p r o d u t t i v i c o m e i n p u t , s e r i s p e t t a n o r e q u i s i t i t e c n i c i e n o r m a t i v i t a l i d a c o n s e n t i r e l ’ u s c i t a d a l l o s t a t u s d i r i f i u t o . S o n o l e m a t e r i e p r i m e s e c o n d e . L a f i l i e r a c o n t i n u a a f u n z i o n a r e e g l i o b i e t t i v i r e s t a n o f o r m a l m e n t e a l l a p o r t a t a , m a i l p a s s a g g i o d e c i s i v o n o n a v v i e n e n e g l i i m p i a n t i , a v v i e n e s u l m e r c a t o . L e m a t e r i e p r i m e s e c o n d e a u m e n t a n o , m e n t r e l a d o m a n d a i n d u s t r i a l e c h e d o v r e b b e a s s o r b i r l e r e s t a d i s c o n t i n u a e s e n s i b i l e a l l e o s c i l l a z i o n i d i p r e z z o e d i c o n t e s t o . È u n o s q u i l i b r i o e c o n o m i c o e c o m p e t i t i v o c h e , q u a n d o s i m a n i f e s t a , r i s a l e l a f i l i e r a , c o m p r i m e i m a r g i n i d e l r i c i c l o , m e t t e s o t t o s t r e s s l a s e l e z i o n e e f i n i s c e p e r r i f l e t t e r s i a n c h e s u l l e r a c c o l t e . L a p l a s t i c a è o g g i i l p u n t o p i ù e s p o s t o , m a i l s e g n a l e r i g u a r d a l ’ i n t e r o s i s t e m a e u r o p e o . L e d i f f e r e n z e t r a m a t e r i a l i s o n o i l f a t t o r e c h e d e t e r m i n a s e l a m a t e r i a p r i m a s e c o n d a r i e s c e a c o m p o r t a r s i c o m e u n v e r o p r o d o t t o i n d u s t r i a l e o p p u r e r e s t a u n f l u s s o e s p o s t o a c o n t i n u e i n s t a b i l i t à . L e a n a l i s i d e l l ’ A g e n z i a E u r o p e a d e l l ’ A m b i e n t e d e s c r i v o n o u n m e r c a t o e u r o p e o c h e p r o c e d e a v e l o c i t à d i v e r s e . A l l u m i n i o , c a r t a e v e t r o r a p p r e s e n t a n o l e f i l i e r e p i ù s o l i d e , g r a z i e a s t a n d a r d c o n s o l i d a t i , q u a l i t à p r e v e d i b i l e e u n a d o m a n d a i n d u s t r i a l e c h e n o n d i p e n d e s o l o d a l l a c o n v e n i e n z a d e l m o m e n t o . I n q u e s t i c a s i i l c o n f r o n t o c o n l e m a t e r i e p r i m e v e r g i n i r e s t a s o s t e n i b i l e a n c h e n e l l e f a s i m e n o f a v o r e v o l i d e l c i c l o e c o n o m i c o . I l q u a d r o c a m b i a q u a n d o s i g u a r d a a d a l t r i m a t e r i a l i . P l a s t i c a , l e g n o e r i f i u t i o r g a n i c i c o n t i n u a n o a m u o v e r s i i n m e r c a t i p i ù f r a g i l i , d i d i m e n s i o n i r i d o t t e r i s p e t t o a q u e l l i d e l l e m a t e r i e p r i m e v e r g i n i e f o r t e m e n t e e s p o s t i a v a r i a b i l i e s t e r n e . L a v o l a t i l i t à d e i p r e z z i , l e i n c e r t e z z e l e g a t e a l l a q u a l i f i c a d i c e s s a z i o n e d e l l a q u a l i f i c a d i r i f i u t o ( i l c o s i d d e t t o ‘ E n d o f W a s t e ’ , o v v e r o i l p a s s a g g i o c h e c o n s e n t e a u n m a t e r i a l e r e c u p e r a t o d i e s s e r e c o m m e r c i a l i z z a t o c o m e p r o d o t t o ) e l a m a n c a n z a d i s t a n d a r d t e c n i c i p i e n a m e n t e a r m o n i z z a t i r e n d o n o q u e s t i f l u s s i m e n o a p p e t i b i l i p e r l ’ i n d u s t r i a . I n u m e r i a i u t a n o a i n q u a d r a r e i l p r o b l e m a : g l i i n d i c a t o r i d i E u r o s t a t c o l l o c a n o i l t a s s o m e d i o d i u t i l i z z o d i m a t e r i e p r i m e s e c o n d e n e l l ’ U n i o n e E u r o p e a i n t o r n o a l 2 2 % . P o c o p i ù d i u n q u i n t o d e i m a t e r i a l i r e i m m e s s i n e l l ’ e c o n o m i a p r o v i e n e q u i n d i d a f o n t i s e c o n d a r i e , m e n t r e l a m a g g i o r p a r t e c o n t i n u a a d a r r i v a r e d a e s t r a z i o n e o i m p o r t a z i o n i . A n c h e n e i P a e s i c o n s i s t e m i d i r a c c o l t a e r i c i c l o a v a n z a t i , l a d i p e n d e n z a d a l l e r i s o r s e p r i m a r i e r e s t a e l e v a t a . L ’ I t a l i a , s p e s s o i n d i c a t a c o m e r i f e r i m e n t o p e r l e p e r f o r m a n c e d i r i c i c l o , c o n t i n u a a c o p r i r e d a l l ’ e s t e r o u n a q u o t a r i l e v a n t e d e l p r o p r i o f a b b i s o g n o c o m p l e s s i v o d i m a t e r i e p r i m e , p r o s s i m a a l l a m e t à d e l t o t a l e . L a C o m m i s s i o n e e u r o p e a r i c h i a m a d a t e m p o q u e s t o n o d o n e i d o c u m e n t i s u e c o n o m i a c i r c o l a r e e s i c u r e z z a d e g l i a p p r o v v i g i o n a m e n t i . L a c i r c o l a r i t à , i n q u e s t a p r o s p e t t i v a , n o n è s o l o u n a q u e s t i o n e a m b i e n t a l e , m a u n a l e v a i n d u s t r i a l e e s t r a t e g i c a . S e i l m e r c a t o d e l l e m a t e r i e p r i m e s e c o n d e n o n d i v e n t a c o m p e t i t i v o e p r e v e d i b i l e , l a d i p e n d e n z a d a l l e v e r g i n i r e s t a s t r u t t u r a l e e l a c i r c o l a r i t à r i s c h i a d i f e r m a r s i a m o n t e d e l l a c a t e n a d e l v a l o r e . N e l s e t t o r e d e l l a p l a s t i c a l o s c a r t o t r a c a p a c i t à d i r i c i c l o e c a p a c i t à d i a s s o r b i m e n t o i n d u s t r i a l e è d i v e n t a t o e v i d e n t e . L a f i l i e r a e u r o p e a h a i n v e s t i t o , h a a u m e n t a t o l a p r o d u z i o n e d i p o l i m e r i r i c i c l a t i , h a m i g l i o r a t o s e l e z i o n e e t r a t t a m e n t o . I l m e r c a t o d e l l a t r a s f o r m a z i o n e , p e r ò , n o n s t a i n t e g r a n d o l e m a t e r i e p r i m e s e c o n d e i n m o d o c o e r e n t e c o n q u e s t i v o l u m i . N e d e r i v a u n a c r i s i c h e s i m a n i f e s t a i n s e q u e n z a : p r o d u z i o n e i n c a l o , i m p i a n t i c h e r i d u c o n o i t u r n i o s o s p e n d o n o l e a t t i v i t à , m a r g i n i s e m p r e p i ù c o m p r e s s i . I l p r o b l e m a n o n è l a d i s p o n i b i l i t à d i r i f i u t i d a r i c i c l a r e , m a l ’ a s s e n z a d i s b o c c h i s t a b i l i p e r i m a t e r i a l i g i à r i c i c l a t i . Q u a n d o i l r i c i c l a t o n o n e n t r a n e i c i c l i p r o d u t t i v i , l a p r e s s i o n e r i s a l e r a p i d a m e n t e a m o n t e , m e t t e n d o i n d i f f i c o l t à l ’ e q u i l i b r i o e c o n o m i c o d e l l ’ i n t e r a f i l i e r a e a p r e n d o t e n s i o n i c h e p o s s o n o r i f l e t t e r s i a n c h e s u l l e r a c c o l t e d i f f e r e n z i a t e . I l c o n t e s t o g l o b a l e a m p l i f i c a q u e s t e d i f f i c o l t à . I r a p p o r t i d i P l a s t i c s E u r o p e s e g n a l a n o d a a n n i u n a f o r t e s o v r a c a p a c i t à m o n d i a l e d i p o l i m e r i , i n p a r t i c o l a r e p e r l e p l a s t i c h e c o m m o d i t y u t i l i z z a t e n e g l i i m b a l l a g g i . L a p r e s s i o n e s u i p r e z z i d e l l e m a t e r i e p r i m e v e r g i n i r e n d e i l c o n f r o n t o s e m p r e p i ù c o m p l e s s o p e r c h i p r o d u c e r i c i c l a t o i n E u r o p a , d o v e i c o s t i e n e r g e t i c i , a m b i e n t a l i e d i c o n f o r m i t à n o r m a t i v a s o n o p i ù e l e v a t i . A q u e s t o s i a g g i u n g o n o l e i m p o r t a z i o n i d i m a t e r i a l i r i c i c l a t i e x t r a U e e , s o p r a t t u t t o , d i p r o d o t t i f i n i t i e s e m i l a v o r a t i r e a l i z z a t i c o n p l a s t i c h e v e r g i n i o r i c i c l a t e , p r o p o s t i a c o n d i z i o n i e c o n o m i c h e p i ù v a n t a g g i o s e r i s p e t t o a g l i e q u i v a l e n t i e u r o p e i . I n q u e s t o s c e n a r i o , l e m a t e r i e p r i m e s e c o n d e p r o d o t t e d a l r i c i c l o d e g l i i m b a l l a g g i i n p l a s t i c a f a t i c a n o a c o m p e t e r e s i a c o n l e v e r g i n i s i a c o n i l r i c i c l a t o p r o v e n i e n t e d a P a e s i t e r z i . L a c o n t r a z i o n e d e l l a d o m a n d a a v a l l e s i t r a d u c e i n u n a c c u m u l o d i s t o c k e i n u n a c r e s c e n t e d i f f i c o l t à a m o n e t i z z a r e g l i i n v e s t i m e n t i e f f e t t u a t i l u n g o l a f i l i e r a . A l l a b a s e d e l l e c r i t i c i t à d e l m e r c a t o d e l l e m a t e r i e p r i m e s e c o n d e c ’ è u n a d o m a n d a i n d u s t r i a l e c h e r e s t a i n t e r m i t t e n t e . I n m o l t i s e t t o r i , l ’ u t i l i z z o d i m a t e r i a l i r i c i c l a t i n o n è a n c o r a p i e n a m e n t e i n t e g r a t o n e i c a p i t o l a t i t e c n i c i e c o n t i n u a a d i p e n d e r e d a c o n d i z i o n i d i p r e z z o f a v o r e v o l i . Q u a n d o q u e s t e v e n g o n o m e n o , l a d o m a n d a s i r i t r a e r a p i d a m e n t e . I l f e n o m e n o è e v i d e n t e a n c h e n e i m a t e r i a l i c o n s i d e r a t i p i ù c o n s o l i d a t i . N e l c a s o d e l P E T r i c i c l a t o , p u r i n p r e s e n z a d i o b b l i g h i d i c o n t e n u t o m i n i m o i n a l c u n e a p p l i c a z i o n i , i v a l o r i d i c e s s i o n e d e l r i f i u t o s e l e z i o n a t o h a n n o r e g i s t r a t o c o n t r a z i o n i s i g n i f i c a t i v e , a v v i c i n a n d o s i a i l i v e l l i p i ù b a s s i d e g l i u l t i m i c i n q u e a n n i . U n s e g n a l e c h e m e t t e s o t t o p r e s s i o n e n o n s o l o l a p r o d u z i o n e d i R - P E T , m a l ’ i n t e r a c a t e n a c h e l o a l i m e n t a . L e d i f f i c o l t à s o n o a n c o r a p i ù m a r c a t e p e r l e p o l i o l e f i n e m i s t e r i c i c l a t e . L a d o m a n d a i n t e r n a , g i à s t r u t t u r a l m e n t e d e b o l e , r i s e n t e d e l r a l l e n t a m e n t o d e i s e t t o r i u t i l i z z a t o r i , i n p a r t i c o l a r e d e l l ’ a u t o m o t i v e . A n c h e l a d d o v e l a c e s s i o n e a r i c i c l o v i e n e s o s t e n u t a d a c o n t r i b u t i e c o n o m i c i , t r o v a r e s b o c c h i r e s t a c o m p l e s s o . I n q u e s t i c a s i , i l d i b a t t i t o s i s p o s t a v e r s o u t i l i z z i a l t e r n a t i v i a l r i c i c l o m e c c a n i c o t r a d i z i o n a l e . S t u d i d e l l ’ E u r o p e a n C o m m i s s i o n J o i n t R e s e a r c h C e n t r e a n a l i z z a n o d a t e m p o p o s s i b i l i a p p l i c a z i o n i i n d u s t r i a l i p e r l e f r a z i o n i p i ù p r o b l e m a t i c h e , d a l l ’ i m p i e g o c o m e a g e n t i r i d u c e n t i i n s i d e r u r g i a a l l ’ u t i l i z z o c o m e m a t e r i a d i i n g r e s s o p e r p r o c e s s i d i r i c i c l o c h i m i c o ( i n c u i i l m a t e r i a l e v i e n e s c o m p o s t o e r i u t i l i z z a t o c o m e b a s e p e r n u o v e p r o d u z i o n i ) , f i n o a l r u o l o d i a d d i t i v i i n c o n g l o m e r a t i b i t u m i n o s i o i n s p e c i f i c h e f o r m u l a z i o n i p o l i m e r i c h e . O p z i o n i t e c n i c a m e n t e p r a t i c a b i l i , m a c h e r i c h i e d o n o i n v e s t i m e n t i , r e g o l e c h i a r e e u n a d o m a n d a i n d u s t r i a l e d i s p o s t a a i m p e g n a r s i n e l m e d i o p e r i o d o . I n a s s e n z a d i m e c c a n i s m i i n g r a d o d i g a r a n t i r e u n a s s o r b i m e n t o s t a b i l e d e l l e m a t e r i e p r i m e s e c o n d e , i l m e r c a t o r e s t a e s p o s t o a o s c i l l a z i o n i r i c o r r e n t i . Q u a n d o q u e s t e s i s o m m a n o a f a s i d i f o r t e p r e s s i o n e c o m p e t i t i v a i n t e r n a z i o n a l e , g l i e f f e t t i s i c o n c e n t r a n o n e i s e g m e n t i p i ù f r a g i l i d e l l a f i l i e r a e u r o p e a d e l r i c i c l o .