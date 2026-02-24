R o m a , 2 4 f e b . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - “ L a p r e v e n z i o n e d e l l ’ H e r p e s Z o s t e r , i l c o s i d d e t t o F u o c o d i S a n t ’ A n t o n i o , s i b a s a e s s e n z i a l m e n t e s u l l a v a c c i n a z i o n e . L ’ I t a l i a h a u n t e r z o d e l l a p o p o l a z i o n e c o n p i ù d i 6 5 a n n i e d o b b i a m o c u r a r e q u e s t i p a z i e n t i c o m e u n b e n e p r e z i o s o : t r a l e ‘ c u r e ’ p o s s i b i l i c ’ è i l v a c c i n o p e r l o Z o s t e r , p e r c h é n o n p o s s i a m o f e r m a r e i l t e m p o c h e p a s s a m a p o s s i a m o e v i t a r e c h e i l d o l o r e d i v e n t i u n a c a r a t t e r i s t i c a d e g l i u l t i m i a n n i d i v i t a ” . C o s ì a l l ’ A d n k r o n o s S a l u t e T e c l a M a s t r o n u z z i , m e d i c o d i m e d i c i n a g e n e r a l e e r e s p o n s a b i l e m a c r o a r e a p r e v e n z i o n e d e l l a S o c i e t à I t a l i a n a d i M e d i c i n a G e n e r a l e e C u r e P r i m a r i e ( S i m g ) . P r e v e n i r e , s o t t o l i n e a l ’ e s p e r t a , è c r u c i a l e p e r c h é l o Z o s t e r “ n o n è s o l o u n ’ e r u z i o n e c u t a n e a ” . “ Q u e l l a m a n i f e s t a z i o n e c o s ì f a s t i d i o s a è s o l t a n t o u n o d e g l i a s p e t t i – o s s e r v a – i l t i m o r e m a g g i o r e è c i ò c h e p u ò r e s t a r e d o p o : u n d o l o r e c r o n i c o m o l t o i n t e n s o e p r o t r a t t o . P a r l i a m o , a v o l t e , a n c h e d i a n n i d i d o l o r e d o p o l ’ e p i s o d i o i n i z i a l e ” . E c i s o n o a l t r e c o m p l i c a n z e : “ L o Z o s t e r p u ò c o i n v o l g e r e a n c h e l ’ o c c h i o e c o m p r o m e t t e r e u n o r g a n o f o n d a m e n t a l e . I n o l t r e , i p a z i e n t i d i v e n t a n o p i ù v u l n e r a b i l i e p r e d i s p o s t i a e v e n t i i m p o r t a n t i , c o m e u n i c t u s o c o m p l i c a n z e c a r d i a c h e . S o n o e f f e t t i a d i s t a n z a c h e p o s s o n o c o i n v o l g e r e t u t t a l a v i t a d e l p a z i e n t e e g e n e r a r e s o f f e r e n z a a n c h e i n c h i g l i s t a i n t o r n o , c o n c o s t i p e r s o n a l i , f a m i l i a r i e s o c i a l i ” , a g g i u n g e . L a p r e v e n z i o n e , q u i n d i , h a u n r u o l o d e c i s i v o : “ G r a z i e a l v a c c i n o r i c o m b i n a n t e a d i u v a t o s i a m o p a s s a t i d a u n a p r e v e n z i o n e p a r z i a l e e s e l e t t i v a a u n a p r e v e n z i o n e m o l t o p i ù r o b u s t a , i n g r a d o d i c o i n v o l g e r e l a p o p o l a z i o n e d a v a c c i n a r e . È u n a p r o t e z i o n e p i ù e f f i c a c e e p i ù s i c u r a , a l p u n t o c h e p o s s i a m o u t i l i z z a r l a a n c h e n e i p a z i e n t i p i ù d e b o l i ” , e v i d e n z i a M a s t r o n u z z i . “ I l P i a n o n a z i o n a l e d i p r e v e n z i o n e v a c c i n a l e – c h i a r i s c e – p r e v e d e l ’ a c c e s s o g r a t u i t o a 6 5 a n n i e , d a i 1 8 a n n i i n s u , p e r i p a z i e n t i c o n d i a b e t e , p a t o l o g i e r e s p i r a t o r i e c r o n i c h e e i m m u n o s o p p r e s s i o n e , c o m e p u ò a c c a d e r e a n c h e i n o n c o l o g i a ” . “ È m o l t o i m p o r t a n t e c h e i l m e d i c o d i m e d i c i n a g e n e r a l e s e l e z i o n i q u e s t i p a z i e n t i , d a n d o l o r o l ’ o p p o r t u n i t à d i d i f e n d e r e l a p r o p r i a s a l u t e ” , r i m a r c a . L a m e d i c i n a g e n e r a l e è i n f a t t i c h i a m a t a a u n r u o l o o p e r a t i v o e d i p r o s s i m i t à : “ I n m o l t e r e g i o n i i l m e d i c o p u ò s o m m i n i s t r a r e d i r e t t a m e n t e i l v a c c i n o : è u n a g r a n d i s s i m a o p p o r t u n i t à p e r g u i d a r e u n a s c e l t a c o n s a p e v o l e , f i n o a l l a s o m m i n i s t r a z i o n e ” . M a l a l e v a p i ù i m p o r t a n t e , s e c o n d o l ’ e s p e r t a , è l a c o s i d d e t t a ‘ c h i a m a t a a t t i v a ’ : “ c o n u n s e m p l i c e c l i c k s e l e z i o n i a m o d a i s o f t w a r e i p a z i e n t i e l e g g i b i l i e l i a v v i s i a m o c o n s i s t e m i d i m e s s a g g i s t i c a q u a n d o l e v a c c i n a z i o n i s o n o d i s p o n i b i l i . È u n a c o s a c h e p u ò f a r e s o l t a n t o l a m e d i c i n a g e n e r a l e , p e r c h é a b b i a m o t u t t i i d a t i e p o s s i a m o i d e n t i f i c a r e i l r i s c h i o p e r e t à e p a t o l o g i e ” . E a n c h e d o v e n o n s i v a c c i n a i n s t u d i o , i l m e d i c o d i m e d i c i n a g e n e r a l e r e s t a c e n t r a l e : “ s i a m o p a r t e d i u n a f i l i e r a i n f o r m a t i v a e d i u n a c a t e n a d i c o m u n i c a z i o n e c o e r e n t e , p e r s u p p o r t a r e l e c a m p a g n e e a c c o m p a g n a r e i p a z i e n t i a l l a s c e l t a c o n s a p e v o l e , p o s s i b i l m e n t e g u i d a t a d a l m e d i c o d i f a m i g l i a ” , c o n c l u d e .