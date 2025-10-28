R o m a , 2 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ C o n g r a t u l a z i o n i a l l ’ A m m i r a g l i o G i u s e p p e B e r u t t i B e r g o t t o , n o m i n a t o C a p o d i S t a t o M a g g i o r e d e l l a M a r i n a M i l i t a r e . I l n u o v o p r e s t i g i o s o i n c a r i c o p r e m i a l a s u a e s p e r i e n z a , l a s u a d e d i z i o n e e i l s u o s t r a o r d i n a r i o i m p e g n o a l s e r v i z i o d e l n o s t r o P a e s e . S o n o c e r t o c h e , s o t t o l a s u a g u i d a , l a M a r i n a M i l i t a r e c o n t i n u e r à a e s s e r e u n p i l a s t r o f o n d a m e n t a l e d e l l a d i f e s a n a z i o n a l e . U n r i n g r a z i a m e n t o v a a l l ’ A m m i r a g l i o E n r i c o C r e d e n d i n o p e r i l c o n t r i b u t o p r e z i o s o c h e h a d a t o a l l a M a r i n a d u r a n t e i l s u o m a n d a t o ” . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d i F o r z a I t a l i a , M a u r i z i o G a s p a r r i .