Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "Rivolgo le mie congratulazioni allammiraglio Giuseppe Berutti Bergotto per la nomina a Capo di Stato Maggiore della Marina Militare. A lui gli auguri di buon lavoro per limportante incarico. Un sentito ringraziamento allammiraglio Enrico Credendino per limpegno con cui ha servito la Marina e il Paese". Così il presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana.