R o m a , 2 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " R i v o l g o l e m i e c o n g r a t u l a z i o n i a l l ’ a m m i r a g l i o G i u s e p p e B e r u t t i B e r g o t t o p e r l a n o m i n a a C a p o d i S t a t o M a g g i o r e d e l l a M a r i n a M i l i t a r e . A l u i g l i a u g u r i d i b u o n l a v o r o p e r l ’ i m p o r t a n t e i n c a r i c o . U n s e n t i t o r i n g r a z i a m e n t o a l l ’ a m m i r a g l i o E n r i c o C r e d e n d i n o p e r l ’ i m p e g n o c o n c u i h a s e r v i t o l a M a r i n a e i l P a e s e " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i L o r e n z o F o n t a n a .