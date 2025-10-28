R o m a , 2 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " D e s i d e r o e s p r i m e r e , a n o m e m i o p e r s o n a l e e d e l l ’ i n t e r o g r u p p o d e i d e p u t a t i d i F o r z a I t a l i a , l e p i ù s i n c e r e c o n g r a t u l a z i o n i a l l ’ A m m i r a g l i o d i S q u a d r a G i u s e p p e B e r u t t i B e r g o t t o p e r l a n o m i n a a C a p o d i S t a t o M a g g i o r e d e l l a M a r i n a M i l i t a r e " . C o s ì i n u n a n o t a P a o l o B a r e l l i , p r e s i d e n t e d e i d e p u t a t i d i F o r z a I t a l i a . " L ’ A m m i r a g l i o B e r u t t i B e r g o t t o – p r o s e g u e – r a p p r e s e n t a u n e s e m p i o d i d e d i z i o n e , c o m p e t e n z a e s p i r i t o d i s e r v i z i o a l P a e s e . L a s u a l u n g a e p r e s t i g i o s a c a r r i e r a n e l l e F o r z e A r m a t e è g a r a n z i a d i e q u i l i b r i o , e s p e r i e n z a e v i s i o n e s t r a t e g i c a i n u n m o m e n t o i n c u i l a s i c u r e z z a e l a p r o i e z i o n e m a r i t t i m a d e l l ’ I t a l i a r i v e s t o n o u n r u o l o s e m p r e p i ù d e c i s i v o n e l l o s c e n a r i o i n t e r n a z i o n a l e " . " U n s e n t i t o r i n g r a z i a m e n t o v a a l l ’ A m m i r a g l i o E n r i c o C r e d e n d i n o p e r l ’ i m p e g n o , l a p r o f e s s i o n a l i t à e l a p a s s i o n e c o n c u i h a g u i d a t o l a M a r i n a M i l i t a r e i n q u e s t i a n n i , c o n t r i b u e n d o a r a f f o r z a r e i l p r e s t i g i o d e l l e n o s t r e F o r z e A r m a t e e l a c r e d i b i l i t à d e l l ’ I t a l i a n e l m o n d o " , c o n c l u d e .