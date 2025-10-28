Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "Desidero esprimere, a nome mio personale e dellintero gruppo dei deputati di Forza Italia, le più sincere congratulazioni allAmmiraglio di Squadra Giuseppe Berutti Bergotto per la nomina a Capo di Stato Maggiore della Marina Militare". Così in una nota Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia. "LAmmiraglio Berutti Bergotto prosegue rappresenta un esempio di dedizione, competenza e spirito di servizio al Paese. La sua lunga e prestigiosa carriera nelle Forze Armate è garanzia di equilibrio, esperienza e visione strategica in un momento in cui la sicurezza e la proiezione marittima dellItalia rivestono un ruolo sempre più decisivo nello scenario internazionale". "Un sentito ringraziamento va allAmmiraglio Enrico Credendino per limpegno, la professionalità e la passione con cui ha guidato la Marina Militare in questi anni, contribuendo a rafforzare il prestigio delle nostre Forze Armate e la credibilità dellItalia nel mondo", conclude.