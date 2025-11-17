R o m a , 1 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L e c r i t i c h e s e c o n d o c u i l a r i d u z i o n e d e l l a s e c o n d a a l i q u o t a I r p e f f a v o r i r e b b e i r e d d i t i p i ù a l t i s o n o s m e n t i t e d a i n u m e r i : i l t a g l i o d a l 3 5 a l 3 3 % r i g u a r d a o l t r e 1 0 m i l i o n i d i c o n t r i b u e n t i , e t r e q u a r t i d i e s s i d i c h i a r a n o m e n o d i 5 0 m i l a e u r o l o r d i a n n u i . È i m p r o p r i o d e f i n i r e ‘ r i c c o ’ u n p a d r e d i f a m i g l i a m o n o r e d d i t o c o n 5 0 m i l a e u r o d i r e d d i t o . I l G o v e r n o M e l o n i s t a p o r t a n d o a v a n t i s c e l t e s t r u t t u r a l i g r a z i e a l l a s t a b i l i t à , n o n m i s u r e o r i e n t a t e a l c o n s e n s o i m m e d i a t o " . C o s ì i l s e n a t o r e A n t o n e l l a Z e d d a , v i c e c a p o g r u p p o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a a l S e n a t o . S u l l a c o n t e s t a z i o n e d e l v i c e m i n i s t r o L e o a l l ’ i n t e r p r e t a z i o n e d e l l ’ I s t a t , " c o n d i v i d o p i e n a m e n t e - p r o s e g u e - l ’ I r p e f t a s s a i l r e d d i t o i n d i v i d u a l e . U t i l i z z a r e i l r e d d i t o e q u i v a l e n t e f a m i l i a r e p e r v a l u t a r e u n a m i s u r a c h e i n t e r v i e n e s u l l ’ i m p o s t a p e r s o n a l e è c o n c e t t u a l m e n t e e m e t o d o l o g i c a m e n t e s b a g l i a t o " . " I l t a g l i o n o n è u n a t a n t u m , m a p a r t e d i u n p e r c o r s o p r e v i s t o d a l l a D e l e g a F i s c a l e . L a m i s u r a v a l e 2 , 9 m i l i a r d i n e l 2 0 2 5 , m a n e l q u a d r o c o m p l e s s i v o 2 0 2 5 – 2 0 2 6 p e s a 2 1 m i l i a r d i , u n p u n t o d i P i l : l a p i ù s i g n i f i c a t i v a m i s u r a r e d i s t r i b u t i v a s t r u t t u r a l e d e g l i u l t i m i a n n i . R i g u a r d a 1 3 , 6 m i l i o n i d i c o n t r i b u e n t i , t r e q u a r t i s o t t o i 5 0 m i l a e u r o , c o n b e n e f i c i f i n o a 4 4 0 e u r o . A c i ò s i a g g i u n g o n o l a d e t a s s a z i o n e d e l t r a t t a m e n t o e c o n o m i c o a c c e s s o r i o , l ’ a l i q u o t a d e l 5 % s u g l i a u m e n t i r e t r i b u t i v i e q u e l l a d e l 1 5 % s u t u r n i , n o t t u r n i e f e s t i v i " , c o n c l u d e .