R o m a , 2 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ A n t o n i o T a j a n i h a d e t t o u n a c o s a s a c r o s a n t a : A f r a g o l a n o n s i t o c c a . T a g l i a r e i f o n d i a u n a s t a z i o n e c h e r a p p r e s e n t a i l c u o r e d e l l e c o n n e s s i o n i d e l M e z z o g i o r n o s a r e b b e u n e r r o r e p o l i t i c o , e c o n o m i c o e s t r a t e g i c o ” . C o s ì i l s e n a t o r e F r a n c e s c o S i l v e s t r o , s e g r e t a r i o p r o v i n c i a l e d i F o r z a I t a l i a N a p o l i . “ A f r a g o l a è m o l t o p i ù d i u n a f e r m a t a d e l l ’ a l t a v e l o c i t à : è u n h u b m o d e r n o , u n p u n t o d i s n o d o p e r l a m o b i l i t à e p e r l o s v i l u p p o d e l l ’ a r e a m e t r o p o l i t a n a . D i f e n d e r l a s i g n i f i c a d i f e n d e r e l a C a m p a n i a e i l d i r i t t o d e l S u d a e s s e r e c o l l e g a t o , c o m p e t i t i v o e p r o t a g o n i s t a d e l l a c r e s c i t a n a z i o n a l e . C o n T a j a n i e F o r z a I t a l i a s a r e m o i n P a r l a m e n t o p e r c o r r e g g e r e q u e s t a s c e l t a s b a g l i a t a e r e s t i t u i r e a l M e z z o g i o r n o l a c e n t r a l i t à c h e m e r i t a ” , c o n c l u d e .