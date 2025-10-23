R o m a , 2 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " P a r e c h e i d u e v i c e p r e m i e r T a j a n i e S a l v i n i a b b i a n o v o t a t o i n C o n s i g l i o d e i m i n i s t r i u n a m a n o v r a a l o r o i n s a p u t a " . C o s ì l a s e g r e t a r i a d e l P d , E l l y S c h l e i n . " U n o l o a c c u s a d i t a g l i a l l a m e t r o C d i R o m a , l ’ a l t r o d i d i r e f a l s i t à . M a d o v ' e r a n o , i d u e , q u a n d o s i è s v o l t o i l C o n s i g l i o d e i m i n i s t r i p e r a p p r o v a r e l a m a n o v r a ? S c o p r o n o s o l o o r a n u o v i t a g l i e n u o v e t a s s e , m i s u r e s u l l e q u a l i l i t i g a n o d i c o n t i n u o f r a d i l o r o m e n t r e G i o r g i a M e l o n i s i n a s c o n d e e s p e r a c h e n e s s u n o s i a c c o r g a d e l l a m a n o v r a m e n t r e l e i a t t a c c a l e o p p o s i z i o n i . U n o s p e t t a c o l o p i e t o s o . E g l i u n i c i a p a g a r n e l e s p e s e s o n o g l i i t a l i a n i " .