R o m a , 1 9 n o v ( A d n k r o n o s ) - " N e g l i e m e n d a m e n t i c o n d i v i s i a l l a M a n o v r a t o c c h i a m o t u t t i i t e m i : l a v o r o , p o l i t i c h e i n d u s t r i a l i , w e l f a r e , s a n i t à , s c u o l a . U n a v i s i o n e d i v e r s a c h e v o g l i a m o p o r t a r e e c h e d à l e r i s p o s t e c h e p u r t r o p p o l a M a n o v r a d e l g o v e r n o M e l o n i n o n s t a d a n d o , h a l ' o n e s t a i n t e l l e t t u a l e d i c h i a r i r e c h e i l s u o c o n t r i b u t o a l l a c r e s c i t a d e l P a e s e s a r à z e r o . L a C o m m i s s i o n e e u r o p e a m e t t e i l n o s t r o P a e s e f a n a l i n o d i c o d a t r a i P a e s i e u r o p e i p e r p r o s p e t t i v a d i c r e s c i t a " . L o h a d e t t o l a s e g r e t a r i a d e l P d E l l y S c h l e i n .