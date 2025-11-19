R o m a , 1 9 n o v ( A d n k r o n o s ) - " L e g g o c h e L e g a a v r e b b e p r e s e n t a t o u n e m e n d a m e n t o p e r e v i t a r e l ' a l l u n g a m e n t o d e l l ' e t à p e n s i o n a b i l e . L a t r o v o u n a c o s a c u r i o s a v i s t o c h e è i l l o r o g o v e r n o , i l l o r o m i n i s t r o G i o r g e t t i , c h e h a s t a b i l i t o l ' a l l u n g a m e n t o d e l l ' e t à p e n s i o n a b i l e p e r i l 9 6 % d e i l a v o r a t o r i t r a c u i l e f o r z e d e l l ' o r d i n e , c h e n o i s o s t e r r e m o i n q u e s t a b a t t a g l i a . A b b i a m o p r e s e n t a t o u n p a c c h e t t o d i 1 6 e m e n d a m e n t i c o n d i v i s i c o n l e f o r z e d e l l a n o s t r a c o a l i z i o n e t r a i q u a l i u n o c h e b l o c c a l ' a u m e n t o d e l l ' e t à p e n s i o n a b i l e p e r l e f o r z e d e l l ' o r d i n e " . L o h a d e t t o l a s e g r e t a r i a d e l P d E l l y S c h l e i n .