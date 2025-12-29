R o m a , 2 9 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " A b b i a m o f a t t o s t a r e i n s i e m e t e n u t a d e i c o n t i e c r e s c i t a , c o n d u e g u e r r e d i s t a n t i d a n o i s o l o m i l l e c h i l o m e t r i . L a l i s t a s a r e b b e l u n g a . M i f e r m o q u i . N o n p r i m a d i a v e r c i t a t o u n a s i m p a t i c a s c e n a d e l f i l m ' L a T e r r a z z a ' d i E t t o r e S c o l a . V i t t o r i o G a s m a n n i n u n a f e s t a r a d i c a l c h i c i n t e r p r e t a v a l a p a r t e d i u n d e p u t a t o d e l l a s i n i s t r a . S i r i v o l g e v a a u n a r i b e l l e S t e f a n i a S a n d r e l l i , s c a m b i a t a p e r f a s c i s t a ( i n r e a l t à e r a u n a g r u p p e t t a r a a n t e l i t t e r a m ) d o m a n d a n d o l e c o n u n s a r c a s m o c h e c o n e d u c a z i o n e e i r o n i a i n d i r i z z o a l l ’ o p p o s i z i o n e : ' A c h e o r a è l a r i v o l u z i o n e ? E c o m e b i s o g n a v e n i r e ? G i à m a n g i a t i ? ' " . L o h a a f f e r m a t o F a b i o R a m p e l l i , d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ' I t a l i a , n e l l a d i c h i a r a z i o n e d i v o t i s u l l a f i d u c i a p o s t a a l l a C a m e r a s u l l a l e g g e d i B i l a n c i o .