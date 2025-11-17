R o m a , 1 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " P e r l a p r i m a v o l t a , n e s s u n t a g l i o e n e s s u n n u o v o s a c r i f i c i o p e r i C o m u n i : u n p a s s o f o n d a m e n t a l e p e r g a r a n t i r e c o n t i n u i t à e s i c u r e z z a a g l i e n t i l o c a l i . L a n u o v a m a n o v r a e c o n o m i c a i n t r o d u c e i n t e r v e n t i s t r u t t u r a l i s u l l a p a r t e c o r r e n t e e r a f f o r z a l e p o l i t i c h e s o c i a l i e f a m i l i a r i , o f f r e n d o r i s p o s t e c o n c r e t e a l l e e s i g e n z e d e i t e r r i t o r i e d e l l e c o m u n i t à " . C o s ì F a b i o R a i m o n d o , d e p u t a t o e r e s p o n s a b i l e r e g i o n a l e E n t i L o c a l i d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a , i n t e r v e n e n d o i n A n c i L o m b a r d i a p e r u n c o n f r o n t o s u l l a L e g g e d i B i l a n c i o 2 0 2 6 t r a s i n d a c i e p a r l a m e n t a r i l o m b a r d i . " U n c a m b i o d i p a s s o a t t e s o d a g l i a m m i n i s t r a t o r i l o c a l i , c h e q u o t i d i a n a m e n t e s i c o n f r o n t a n o c o n b i s o g n i c r e s c e n t i e r i s o r s e l i m i t a t e . M o m e n t i d i c o n f r o n t o e a s c o l t o c o m e q u e l l o o d i e r n o s i c o n f e r m a n o i n d i s p e n s a b i l i p e r c o n s o l i d a r e i l d i a l o g o t r a i s t i t u z i o n i e a m m i n i s t r a t o r i , v a l o r i z z a n d o i l r u o l o d e i C o m u n i c o m e p r i m o p r e s i d i o d i p r o s s i m i t à p e r i c i t t a d i n i " , c o n c l u d e .