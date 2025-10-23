R o m a , 2 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ I l g o v e r n o M e l o n i f e s t e g g i a i t r e a n n i m a s o l o c o n b u g i e . A q u e s t o p u n t o c i c h i e d i a m o : s a r à v e r o c h e l a p r e s i d e n t e M e l o n i è r o m a n a ? S e l o è d a v v e r o , s p i e g h i i l d e f i n a n z i a m e n t o d i 5 0 m i l i o n i d i e u r o a l l a M e t r o C , u n t a g l i o a s s u r d o c h e r i s c h i a d i b l o c c a r e u n ’ o p e r a s t r a t e g i c a p e r l a c i t t à d i R o m a , p r o p r i o i n u n m o m e n t o c r u c i a l e i n c u i s i s t a n n o p o r t a n d o a v a n t i i m p o r t a n t i c a n t i e r i . Q u e s t a m a n o v r a c o n t a g l i n o n p r e v i s t i a d i m p o r t a n t i i n f r a s t r u t t u r e d e n o t a t u t t a l ’ i n a d e g u a t e z z a d i q u e s t o g o v e r n o ” . C o s ì l a d e p u t a t a d e l P d e g a r a n t e p e r g l i a n i m a l i d i R o m a C a p i t a l e , P a t r i z i a P r e s t i p i n o .