R o m a , 1 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - D a l t o m b a l e a l l a t o m b a , e c i o è d a l c o n d o n o e d i l i z i o a l l e d e t r a z i o n i p e r i l s e p o l c r o . A n c h e q u e s t ' a n n o g l i e m e n d a m e n t i a l l a m a n o v r a r i g u a r d a n o i t e m i p i ù d i s p a r a t i . I n t a n t o è b u f e r a s u l l a p r o p o s t a c h e i m p o n e d i c o m u n i c a r e a n t i c i p a t a m e n t e l ' a d e s i o n e a l l o s c i o p e r o d e i t r a s p o r t i c o n i s i n d a c a t i c h e n e c h i e d o n o i l r i t i r o i m m e d i a t o . A o g n i m o d o s o l o u n a m i n i m a p e r c e n t u a l e d e l l e 5 . 7 4 2 p r o p o s t e d i m o d i f i c a a r r i v e r à a l v o t o i n c o m m i s s i o n e B i l a n c i o . I s e g n a l a t i i n f a t t i , o v v e r o q u e l l i c o n s i d e r a t i p r i o r i t a r i d a i p a r t i t i s a r a n n o 4 1 4 , c h e c o r r i s p o n d e a m a n d a r e i n s o f f i t t a q u a s i i l 9 3 % d e l t o t a l e . I l 7 % c i r c a r e s t a n t e s a r à p o i o g g e t t o d i u n ' u l t e r i o r e s c r e m a t u r a c o n l e a m m i s s i b i l i t à , q u i n d i l a p e r c e n t u a l e d o v r e b b e c a l a r e u l t e r i o r m e n t e . T r a l e p i e g h e d e i f a s c i c o l i n o n m a n c a p o i q u a l c h e ' i n c o n g r u e n z a ' , c o m e n e l c a s o d e l l a s a n a t o r i a e d i l i z i a . A c c a n t o a l l a p r o p o s t a d i F r a t e l l i d ' I t a l i a d i s a n a r e l e o p e r e a b u s i v e s e c o n d o l e r e g o l e d e l c o n d o n o d e l 2 0 0 3 , t r o v i a m o a n c h e d u e e m e n d a m e n t i d i F d I c h e c h i e d o n o a l z a r e d a 5 0 a 7 5 m i l i o n i l e r i s o r s e d e l F o n d o p e r l e d e m o l i z i o n i d e l l e o p e r e a b u s i v e g e s t i t o d a C a s s a d e p o s i t i e p r e s t i t i . P e r l e o p p o s i z i o n i l ' e m e n d a m e n t o s u l c o n d o n o s t r i z z a l ' o c c h i o a l l a C a m p a n i a . D o p o c h e " G i o r g i a M e l o n i a s e t t e m b r e " a v e v a " a n n u n c i a t o u n p i a n o s u l l a c a s a , i n m a n o v r a n o n c ' è n u l l a , p e r ò o g g i c o m e e m e n d a m e n t o F r a t e l l i d ' I t a l i a p r o v a a i n s e r i r e l ' e n n e s i m o c o n d o n o , c h e è s t r i z z a r e l ' o c c h i o a c h i n o n h a r i s p e t t a t o l e r e g o l e , d a n d o u n c o l p o a g l i s t i n c h i d i q u e l l i c h e l e r e g o l e l e h a n n o s e m p r e r i s p e t t a t e . P e r c h é i n v e c e n o n f a c c i a m o u n g r a n d e p i a n o p e r l a c a s a c h e i n q u e s t o P a e s e m a n c a d a v e n t ' a n n i ? P e r c h é n o n r i m e t t i a m o q u e l f o n d o p e r l ' a f f i t t o c h e s o s t e n e v a q u e l l e f a m i g l i e c h e n o n r i e s c o n o p i ù a p a g a r e l ' a f f i t t o e s t a n n o r i s c h i a n d o l o s f r a t t o ? " , h a a f f e r m a t o l a s e g r e t a r i a d e l P d , E l l y S c h l e i n , o s p i t e d i ' I n a l t r e p a r o l e ' s u L a 7 . " L a p r e s e n t a z i o n e d e l l ’ e m e n d a m e n t o c h e r i a p r e i t e r m i n i d e l l a s a n a t o r i a d e l 2 0 0 3 r a p p r e s e n t a u n a t t o d i g i u s t i z i a a t t e s o d a m i g l i a i a d i f a m i g l i e c a m p a n e c o s t r e t t e a r e a l i z z a r e c a s e p e r n e c e s s i t à a b i t a t i v a , n o n p e r a b u s i v i s m o s e l v a g g i o . R i n g r a z i o i p a r l a m e n t a r i c a m p a n i d i c e n t r o d e s t r a c h e s i s o n o b a t t u t i p e r c o r r e g g e r e u n a s t o r t u r a c h e , p e r o l t r e v e n t ’ a n n i , h a p r o d o t t o d i s p a r i t à e v i d e n t i t r a i c i t t a d i n i d e l l a C a m p a n i a e q u e l l i d e l r e s t o d e l P a e s e " , s i l e g g e i n u n a n o t a i l c a n d i d a t o a l l a p r e s i d e n z a d e l l a R e g i o n e C a m p a n i a , E d m o n d o C i r i e l l i . " L a n o s t r a R e g i o n e è s t a t a l ’ u n i c a a n o n a p p l i c a r e q u e l l a l e g g e p e r c h é l a g i u n t a d i c e n t r o s i n i s t r a d e l l ’ e p o c a s c e l s e d i n o n r e c e p i r l a n e i t e r m i n i , l a s c i a n d o f u o r i p e r s o n e c h e a v e v a n o p r e s e n t a t o l a d o m a n d a a u t o d e n u n c i a n d o s i e p a g a n d o l e o b l a z i o n i r e g o l a r m e n t e . O g g i q u e l l e f a m i g l i e , c h e a b b i a m o s e m p r e d i f e s o , v i v o n o s o t t o l a m i n a c c i a c o s t a n t e d i u n a b b a t t i m e n t o , n o n p e r u n a b u s o , m a p e r u n e r r o r e d e l l a R e g i o n e d i c e n t r o s i n i s t r a . L o s t e s s o c e n t r o s i n i s t r a c h e v u o l e d e m o l i r e l e c a s e d i c h i h a d o v u t o c o s t r u i r e p e r n e c e s s i t à e a l l o s t e s s o t e m p o t u t e l a c h i l e c a s e l e o c c u p a c o n l a f o r z a a b u s i v a m e n t e " , h a a g g i u n t o C i r i e l l i . " L ’ e m e n d a m e n t o i n s e r i t o i n m a n o v r a i n t r o d u c e s t r u m e n t i p i ù m o d e r n i p e r l a r i q u a l i f i c a z i o n e u r b a n i s t i c a e a m b i e n t a l e , c o n s e n t e f i n a l m e n t e d i d e f i n i r e c o n c h i a r e z z a l a p o s i z i o n e d e g l i i m m o b i l i r e g o l a r i z z a b i l i , e s c l u s i o v v i a m e n t e q u e l l i i n z o n e r o s s e e q u e l l i s p e c u l a t i v i . S p e t t e r à a l l e R e g i o n i a t t u a r e l a n o r m a c o n i l r e c e p i m e n t o e n t r o 6 0 g i o r n i . C o n m e P r e s i d e n t e , l a C a m p a n i a s a r à l a p r i m a a r e c e p i r l a : n o n p o s s i a m o p e r d e r e a l t r o t e m p o . D o b b i a m o c h i u d e r e u n a p a g i n a d i i n g i u s t i z i a e r e s t i t u i r e c e r t e z z a a m i g l i a i a d i f a m i g l i e c h e c h i e d o n o s o l o c i ò c h e n e l r e s t o d ’ I t a l i a è g i à r e a l t à ” . I n o l t r e n e l l a m a n o v r a d e l l e m o d i f i c h e a s a l d i i n v a r i a t i ( e s c l u s a l a d o t e p a r l a m e n t a r e d a 1 0 0 m i l i o n i ) p e r l e c o p e r t u r e d e l l e m i s u r e s i a t t i n g e u n p o ' d a t u t t i i f o n d i d i s p o n i b i l i o d a l l e p o s t e i n u t i l i z z a t e . E ' i l c a s o d e l l a d e t r a z i o n e a l 3 6 % p e r l a m a n u t e n z i o n e e r i s t r u t t u r a z i o n e d e l l e t o m b e c o n " a l m e n o d u e f e r e t r i o d i a l m e n o o t t o u r n e c i n e r a r i e " : c o s t a c i r c a 4 0 m i l i o n i p e r g l i a n n i d a l 2 0 2 6 a l 2 0 3 5 d a f i n a n z i a r e , s i l e g g e , c o n c o r r i s p o n d e n t e r i d u z i o n e d e l F o n d o p e r l o s v i l u p p o e l a c o e s i o n e , c h i a m a t i g e n e r a l m e n t e r i d u r r e g l i s q u i l i b r i t e r r i t o r i a l i . I n t a n t o è b u f e r a s u l l ' e m e n d a m e n t o c h e o b b l i g a a c o m u n i c a r e l e a d e s i o n i a g l i s c i o p e r i d e i t r a s p o r t i c o n u n a s e t t i m a n a d i a n t i c i p o . C g i l , F i t - C i s l e U i l t r a s p o r t i c h i e d o n o " i l r i t i r o i m m e d i a t o " e s i d i c o n o p r o n t i a m e t t e r e " i n c a m p o t u t t e l e i n i z i a t i v e n e c e s s a r i e a t u t e l a d e l l e l a v o r a t r i c i e d e i l a v o r a t o r i d e i t r a s p o r t i " . I n u n a n o t a i s i n d a c a t i e s p r i m o n o " f e r m a c o n t r a r i e t à a l l ' e m e n d a m e n t o p r o p o s t o i n m a n o v r a d a F r a t e l l i d ' I t a l i a c h e i m p o n e a i l a v o r a t o r i d i c o m u n i c a r e c o n s e t t e g i o r n i d i a n t i c i p o , i n f o r m a s c r i t t a e i r r e v o c a b i l e , l a p r o p r i a a d e s i o n e a u n o s c i o p e r o " . U n a m i s u r a , d e n u n c i a n o , " c h e s n a t u r a i l d i r i t t o s t e s s o d i s c i o p e r o g a r a n t i t o d a l l a n o s t r a C o s t i t u z i o n e , c r e a d i f a t t o l i s t e d i s c i o p e r a n t i e a p r e l a s t r a d a a d i s c u t i b i l i p r e s s i o n i e p o t e n z i a l i d i s c r i m i n a z i o n i i n a s p r e n d o l e r e l a z i o n i i n d u s t r i a l i " . 