R o m a , 1 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - P d , M 5 S , A l l e a n z a V e r d i s i n i s t r a e I v s o n o a l l a v o r o p e r p r e s e n t a r e e m e n d a m e n t i c o m u n i a l l a m a n o v r a . S i v a d a l l a s a n i t à a l l a v o r o , a l l a s i c u r e z z a , f i s c o , s a l a r i . " C ' è u n p o ' d i t u t t o . S t i a m o a n c o r a l a v o r a n d o " , s p i e g a n o a l l ' A d n k r o n o s f o n t i p a r l a m e n t a r i d e l l e o p p o s i z i o n i a l S e n a t o . I l t e r m i n e p e r l a p r e s e n t a z i o n e d e g l i e m e n d a m e n t i è d o m a n i m a t t i n a . O g g i E l l y S c h l e i n h a p a r l a t o a p p u n t o d e i l a v o r i i n c o r s o s u l f r o n t e m a n o v r a , a p a r t i r e d a g l i e m e n d a m e n t i c h e s t a p r e p a r a n d o i l P d . " S t i a m o l a v o r a n d o s u q u e s t a m a n o v r a , s u g l i e m e n d a m e n t i c h e d o v r e m o d e p o s i t a r e d o m a t t i n a . E s t i a m o p a r t e n d o d a l l a c o n d i z i o n e m a t e r i a l e d i c h i s t i a m o a s c o l t a n d o . L a n o s t r a a m b i z i o n e o g g i - h a d e t t o l a s e g r e t a r i a d e l P d a l l a p r e s e n t a z i o n e d e l l a r i v i s t a I t a l i a n i e u r o p e i c o n M a u r i z i o L a n d i n i e M a s s i m o D ' A l e m a - è c o s t r u i r e u n ’ a g e n d a c h e r a p p r e s e n t i c h i l a v o r a a p a r t i r e d a l l ' a s c o l t o n o n s o l o d i c h i l a v o r a , m a d i c h i l a v o r a e c o m u n q u e è p o v e r o , e d i c h i i l l a v o r o n o n l o s t a t r o v a n d o a f f a t t o ” .