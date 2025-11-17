R o m a , 1 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " N o n s i c a p i s c e c o m e s i a p o s s i b i l e c h e u n p a r l a m e n t a r e d i F r a t e l l i d ' I t a l i a , i n s e d e d i b i l a n c i o , c o n u n e m e n d a m e n t o a b b i a p o t u t o p e n s a r e d i m o d i f i c a r e i l d i r i t t o d i s c i o p e r o c o n s a c r a t o d a l l a C o s t i t u z i o n e . U n d i r i t t o r i c o n q u i s t a t o a l c o s t o d i m o l t o s a n g u e e d u r e l o t t e . U n d i r i t t o c h e f u s a c r i f i c a t o p e r p r i m o p r o p r i o d a l l ' a v v e n t o d e l f a s c i s m o . O g g i s i s t a s c h e r z a n d o c o l f u o c o e a n c h e i l f a t t o c h e s i f a c c i a u n p a s s o i n d i e t r o n o n l a s c i a c o m u n q u e t r a n q u i l l i , p e r c h é q u e l l ' e m e n d a m e n t o è m o l t o i n d i c a t i v o d i q u a l i s o n o l e i n t e n z i o n i d i a l c u n i " . C o s ì i n u n v i d e o s u i s o c i a l l ' e x m i n i s t r o d e l L a v o r o e r e s p o n s a b i l e P o l i t i c h e i n d u s t r i a l i P d A n d r e a O r l a n d o .