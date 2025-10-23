R o m a , 2 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " S u l l a m a n o v r a d i b i l a n c i o è o r m a i t u t t i c o n t r o t u t t i n e l l a m a g g i o r a n z a . I n o d i s i m o l t i p l i c a n o d i g i o r n o i n g i o r n o : d a l c o n t r i b u t o ‘ s p i n t a n e o ’ i m p o s t o a l l e b a n c h e , a l l a t a s s a z i o n e m a g g i o r a t a s u g l i a f f i t t i b r e v i — f i g l i a d i n e s s u n o m a v i v a e v e g e t a n e l t e s t o b o l l i n a t o — f i n o a l l a s t a n g a t a s u i d i v i d e n d i c h e n o n p i a c e a T a j a n i e a i f o n d i p e r l e m e t r o p o l i t a n e d i M i l a n o e R o m a t a g l i a t i s o t t o i l n a s o d i S a l v i n i . E n o n è f i n i t a q u i : a l t r e s o r p r e s e v e r r a n n o f u o r i n e i p r o s s i m i g i o r n i . ” L o d i c h i a r a A n t o n i o M i s i a n i , r e s p o n s a b i l e E c o n o m i a d e l P a r t i t o D e m o c r a t i c o . “ È l a c o n f e r m a c h e q u e s t a m a n o v r a è d e b o l e , c o n f u s a e p r i v a d i v i s i o n e . U n p r o v v e d i m e n t o t i r a t o s u a l l a m e g l i o , f r u t t o d i c o m p r o m e s s i a l r i b a s s o t r a p a r t i t i c h e o r m a i s i c o n t e n d o n o l e b a n d i e r i n e d a p i a n t a r e s u l l a t e s t a d e i c o n t r i b u e n t i . I n v e c e d i o c c u p a r s i s e r i a m e n t e d i c r e s c i t a , s a l a r i e i n v e s t i m e n t i , i l g o v e r n o M e l o n i l i t i g a s u t u t t o e l a s c i a i l P a e s e n e l l a s t a g n a z i o n e . U n o s p e t t a c o l o i n d e c o r o s o " .