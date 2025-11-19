R o m a , 1 9 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " G l i e m e n d a m e n t i s e g n a l a t i d a t u t t e l e f o r z e d i o p p o s i z i o n e r a p p r e s e n t a n o u n a n o v i t à p o l i t i c a d i g r a n d e r i l i e v o . P e r l a p r i m a v o l t a l ’ o p p o s i z i o n e h a p r e s e n t a t o u n p a c c h e t t o u n i t a r i o d i 1 6 e m e n d a m e n t i , t u t t i s e g n a l a t i , a p a r t i r e d a q u e l l i a p r i m a f i r m a P d c h e i n t e r v e n g o n o s u q u e s t i o n i d e c i s i v e p e r i l f u t u r o d e l P a e s e : l a s t e r i l i z z a z i o n e d e l f i s c a l d r a g , i l r a f f o r z a m e n t o d e l f i n a n z i a m e n t o d e l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e , l ’ i n t r o d u z i o n e d e l s a l a r i o m i n i m o , l ’ e s t e n s i o n e a t u t t o i l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e d e l l ’ a u t o r i z z a z i o n e u n i c a Z e s , l a p r o r o g a d i O p z i o n e D o n n a e l a s o p p r e s s i o n e d e i t a g l i a l s i s t e m a s c o l a s t i c o " . C o s ì A n t o n i o M i s i a n i , r e s p o n s a b i l e E c o n o m i a n e l l a s e g r e t e r i a n a z i o n a l e P d . " I r e s t a n t i e m e n d a m e n t i s e g n a l a t i d a l P d d e l i n e a n o c o n c h i a r e z z a g l i a m b i t i d e l l a m a n o v r a c h e r i t e n i a m o d e b b a n o e s s e r e m o d i f i c a t i o m i g l i o r a t i . S i v a d a l l a v o r o – c o n m i s u r e p e r l ’ a c c e l e r a z i o n e d e i r i n n o v i c o n t r a t t u a l i e l ’ a m p l i a m e n t o d e l l a d e t a s s a z i o n e d e i r i n n o v i , d a c i r c o s c r i v e r e p e r ò a i c o n t r a t t i m a g g i o r m e n t e r a p p r e s e n t a t i v i – a l l e p o l i t i c h e i n d u s t r i a l i ( d a u n p r o g r a m m a d i r e s i l i e n z a a i d a z i a d u n f o n d o p e r l a t r a n s i z i o n e e c o l o g i c a e d i g i t a l e d e l l ’ i n d u s t r i a ) e a l t a g l i o d e i c o s t i d e l l ’ e n e r g i a p e r f a m i g l i e e i m p r e s e , r i l a n c i a n d o l a p r o p o s t a d i r a f f o r z a m e n t o d e l r u o l o d i A c q u i r e n t e U n i c o e d i d i s a c c o p p i a m e n t o p e r v i a c o n t r a t t u a l e d e l p r e z z o d e l l ’ e l e t t r i c i t à d a q u e l l o d e l g a s . E a n c o r a : i l r a f f o r z a m e n t o d i p o l i t i c h e p u b b l i c h e c e n t r a l i c o m e s c u o l a , u n i v e r s i t à , c a s a e t r a s p o r t i ; l a s o p p r e s s i o n e d e l l e n o r m e s u i L e p ; g l i i n t e r v e n t i s u l s i s t e m a f i s c a l e ( a p a r t i r e d a l l ’ I r p e f ) n e l l a d i r e z i o n e d e l l ’ e q u i t à e d e l l a p r o g r e s s i v i t à " . " I l n o s t r o g i u d i z i o s u l l a l e g g e d i b i l a n c i o è f o r t e m e n t e c r i t i c o : è u n a m a n o v r a c h e n o n a f f r o n t a i n o d i d e l l a c r e s c i t a , c h e n o n s o s t i e n e c o n s u m i e i n v e s t i m e n t i , e c h e r e s t a d e b o l i s s i m a s u l t e r r e n o d e l l a l o t t a a l l e d i s u g u a g l i a n z e . C r e s c e l a p r e s s i o n e f i s c a l e a l l i v e l l o p i ù a l t o d e g l i u l t i m i d i e c i a n n i , m e n t r e l a p r u d e n z a o s t e n t a t a d a l m i n i s t r o G i o r g e t t i s e r v e s o l o a n a s c o n d e r e l ’ a s s e n z a d i u n a v e r a p o l i t i c a i n d u s t r i a l e c a p a c e d i a c c o m p a g n a r e i l P a e s e s u u n s e n t i e r o d i s v i l u p p o . C o m e P a r t i t o D e m o c r a t i c o a b b i a m o s c e l t o u n a s t r a d a d i v e r s a , p r o p o n e n d o u n p a c c h e t t o o r g a n i c o d i e m e n d a m e n t i c h e g u a r d a a l m o n d o d e l l e i m p r e s e e d e l l a v o r o e d e f i n i s c e u n ’ a l t e r n a t i v a c r e d i b i l e . G l i e m e n d a m e n t i d e l P d e d e l l ’ o p p o s i z i o n e - c o n c l u d e l ' e s p o n e n t e d e m - d i m o s t r a n o c h e u n ’ a l t r a p o l i t i c a e c o n o m i c a e s o c i a l e è p o s s i b i l e . P e r q u e s t o c i b a t t e r e m o i n P a r l a m e n t o a f f i n c h é q u e s t a m a n o v r a v e n g a p r o f o n d a m e n t e c a m b i a t a " .