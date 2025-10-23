R o m a , 2 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L e p a r o l e d i A n t o n i o T a j a n i s u l l a M e t r o C s o n o d e l t u t t o f u o r i l u o g o . N o n c ’ è a l c u n a r i d u z i o n e d i f o n d i , m a u n a r i p r o g r a m m a z i o n e t e c n i c a c h e s p o s t a 1 , 2 m i l i o n i d i e u r o p e r c i a s c u n o d e g l i a n n i 2 0 2 6 e 2 0 2 7 a l 2 0 2 9 e 2 0 3 0 , p e r u n a g e s t i o n e p i ù e f f i c i e n t e d e l l e r i s o r s e . N u l l a p i ù d i u n a n o r m a l e o p e r a z i o n e c o n t a b i l e , p r e v i s t a i n b a s e a l l ’ a n d a m e n t o d e i r e s i d u i d i b i l a n c i o , m a n o n s i t r a t t a c e r t o d i u n d e f i n a n z i a m e n t o d i u n ’ o p e r a s u l l a q u a l e l o s t e s s o m i n i s t r o S a l v i n i s i è s p e s o i n p r i m a p e r s o n a " . C o s ì l a d e p u t a t a d e l l a L e g a S i m o n e t t a M a t o n e . " R i c o r d o a n c h e , a d e s e m p i o i f o n d i c o n f e r m a t i p r o p r i o c o n u n e m e n d a m e n t o c h e a v e v o p r e s e n t a t o a t u t e l a d e l l a r e a l i z z a z i o n e d i q u e s t ’ o p e r a . M e n t r e q u a l c u n o f a p o l e m i c a , l a L e g a c o n t i n u a a i n v e s t i r e c o n f o r z a s u R o m a , s b l o c c a n d o c a n t i e r i e g a r a n t e n d o c o n t i n u i t à a u n p r o g e t t o , l a M e t r o C , c h e r a p p r e s e n t a u n a d e l l e i n f r a s t r u t t u r e p i ù s t r a t e g i c h e p e r i l f u t u r o d e l l a C a p i t a l e " , c o n c l u d e .