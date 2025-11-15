R o m a , 1 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " I n r e a l t à n o n s o n o m o l t i . S i t r a t t a d i p o c o p i ù d i t r e e m e n d a m e n t i a d a r t i c o l o p e r c i a s c u n g r u p p o " . L o d i c e a d ' A f f a r i t a l i a n i ' L u c i o M a l a n , c a p o g r u p p o a l S e n a t o d i F r a t e l l i d ' I t a l i a , a p r o p o s i t o d e i 1 . 6 0 0 e m e n d a m e n t i p r e s e n t a t i a P a l a z z o M a d a m a s o l o d a l l a m a g g i o r a n z a a l l a L e g g e d i B i l a n c i o . " P e r F r a t e l l i d ’ I t a l i a , c o n i n o s t r i 6 3 s e n a t o r i , s o n o p e r s i n o p o c h i . E r i e n t r a n o n e l l a l i n e a t r a c c i a t a d a l G o v e r n o . D e l r e s t o , n e a v e s s i m o p r e s e n t a t i p o c h i , q u a l c u n o a v r e b b e d e t t o c h e s i v u o l e u m i l i a r e i l P a r l a m e n t o . I n v e c e p e n s o c h e i l S e n a t o , s u i m p u l s o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a e d e l l a m a g g i o r a n z a , i n t r o d u r r à i m p o r t a n t i e l e m e n t i p e r v e n i r e u l t e r i o r m e n t e i n c o n t r o a l l e n e c e s s i t à d e g l i i t a l i a n i " , c o n c l u d e M a l a n .