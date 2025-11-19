R o m a , 1 9 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " N e l p a c c h e t t o d i e m e n d a m e n t i M 5 s a l l a l e g g e d i B i l a n c i o c h e c o m e m e m b r i d e l l a 1 0 a c o m m i s s i o n e a b b i a m o s e g n a l a t o c e n e s o n o c i n q u e d i l a v o r o e s a n i t à c h e , s e a p p r o v a t i , m i g l i o r e r e b b e r o i n m o d o s i g n i f i c a t i v o l a v i t a d e i c i t t a d i n i . I l p r i m o è f i n a l i z z a t o a i n t r o d u r r e q u e l l o c h e a b b i a m o d e f i n i t o ‘ R e d d i t o d i c u r a ’ : u n c o n t r i b u t o e c o n o m i c o p e r s o s t e n e r e l ’ a t t i v i t à d i a s s i s t e n z a c o n t i n u a t i v a p r e s t a t a a d o m i c i l i o i n f a v o r e d i p e r s o n e c o n d i s a b i l i t à g r a v i s s i m a . L a n o s t r a p r o p o s t a p r e v e d e c h e t a l e s o s t e g n o , t r a i 4 0 0 e i 6 0 0 e u r o m e n s i l i , v e n g a r i c o n o s c i u t o a i s o g g e t t i c o n v i v e n t i c o n l ’ a s s i s t i t o i n v i a c o n t i n u a t i v a e a t i t o l o n o n p r o f e s s i o n a l e . C o n u n a l t r o e m e n d a m e n t o c h i e d i a m o i n v e c e d i a l l a r g a r e l a p l a t e a d e i l a v o r i u s u r a n t i a n c h e a d a l t r e c a t e g o r i e , f r a c u i i n f e r m i e r i , t e c n i c i s a n i t a r i , O s s e o p e r a i a g r i c o l i " . C o s ì i s e n a t o r i d e l M 5 s i n 1 0 a c o m m i s s i o n e B a r b a r a G u i d o l i n , O r f e o M a z z e l l a e i l c a p o g r u p p o M a r i o l i n a C a s t e l l o n e . " A n c h e a p r o p o s i t o d e l l a s a n i t à p r o p o n i a m o m i s u r e p e r d a r e r i s p o s t e c o n c r e t e a i b i s o g n i d i c u r a d e i c i t t a d i n i . N e l l o s p e c i f i c o , c h i e d i a m o l o s t a n z i a m e n t o d i m e z z o m i l i a r d o a l l ’ a n n o a p a r t i r e d a l 2 0 2 6 p e r i l F o n d o p e r l e n o n a u t o s u f f i c i e n z e e d u e m i l i o n i a l l ’ a n n o s i a p e r i l F o n d o d i s o l i d a r i e t à p e r l e m a l a t t i e r a r e s i a p e r l o s c r e e n i n g p e r l a p r e v e n z i o n e d e l l e p a t o l o g i e a m b i e n t a l i . A u s p i c h i a m o c h e s u q u e s t e p r o p o s t e d i b u o n s e n s o c i s i a l a c o n v e r g e n z a d e l l e a l t r e f o r z e d i m a g g i o r a n z a e o p p o s i z i o n e . M i g l i o r a r e q u e s t a M a n o v r a a s f i t t i c a e s e n z a v i s i o n e a l m e n o n e l l a p a r t e d e d i c a t a a l s o c i a l e è , o g g i p i ù c h e m a i , f o n d a m e n t a l e " , c o n c l u d o n o .