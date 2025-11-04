R o m a , 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L e a u d i z i o n i d i s i n d a c a t i e a s s o c i a z i o n i d a t o r i a l i c h e s i s o n o s v o l t e o g g i n e l l e c o m m i s s i o n i B i l a n c i o r i u n i t e c o n f e r m a n o c i ò c h e a b b i a n o d e n u n c i a t o f i n d a s u b i t o : q u e s t a M a n o v r a è i n u t i l e . N o n d à r i s p o s t e s u f i s c o , s a n i t à e p e n s i o n i e n o n f a v o r i s c e l a c r e s c i t a . S e n o n c i f o s s e i l P n r r s a r e m m o i n r e c e s s i o n e " . C o s ì i n u n a n o t a i s e n a t o r i d e l M 5 s i n 1 0 a c o m m i s s i o n e M a r i o l i n a C a s t e l l o n e , B a r b a r a G u i d o l i n e O r f e o M a z z e l l a . " C o n f i n d u s t r i a c h e n o n p u ò c e r t a m e n t e e s s e r e t a c c i a t a d i s i m p a t i e p e r i l M 5 s - p r o s e g u e - h a p a r l a t o s e n z a m e z z i t e r m i n i d i ‘ i m p a t t o n u l l o s u l P i l ’ . I n s o m m a , s i a m o d a v a n t i a u n a l e g g e d i B i l a n c i o d i g a l l e g g i a m e n t o u t i l e s o l o a l d u o M e l o n i - G i o r g e t t i p e r r i c e v e r e l ’ a p p l a u s o d e l l e a g e n z i e d i r a t i n g , u n t e m p o b o l l a t e c o m e ‘ i n u t i l i ’ e c o n s i d e r a t e d e i ‘ p a g l i a c c i ’ . È q u i n d i e v i d e n t e a t u t t i c o m e q u e l l o c h e è i l p r o v v e d i m e n t o p i ù i m p o r t a n t e d e l l ’ a n n o v a d a c o m p l e t a m e n t e r i s c r i t t o " . " P r e s e n t e r e m o u n c o r p o s o p a c c h e t t o d i e m e n d a m e n t i p e r g i u n g e r e a t a l e o b i e t t i v o . V e d r e m o s e , d a v a n t i a q u e s t a s e q u e l a d i b o c c i a t u r e s e n z a a p p e l l o , l a p r e m i e r e i l m i n i s t r o d e l l ’ E c o n o m i a a v r a n n o i l c o r a g g i o d i b o c c i a r l i " , c o n c l u d e .