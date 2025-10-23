R o m a , 2 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ A n t o n i o T a j a n i h a p e r f e t t a m e n t e r a g i o n e : t a g l i a r e i f o n d i p e r l a s t a z i o n e d i A f r a g o l a s a r e b b e u n e r r o r e g r a v e e m i o p e . Q u e l l ’ o p e r a n o n è s o l o u n ’ i n f r a s t r u t t u r a , m a u n s i m b o l o d e l r i s c a t t o d e l S u d , u n n o d o s t r a t e g i c o c h e c o l l e g a l a C a m p a n i a a l l ’ E u r o p a ” . C o s ì G i a n f r a n c o L i b r a n d i , v i c e s e g r e t a r i o r e g i o n a l e d i F o r z a I t a l i a i n C a m p a n i a . “ A f r a g o l a è u n p u n t o d i f o r z a p e r l ’ i n t e r a f i l i e r a l o g i s t i c a e p r o d u t t i v a d e l M e z z o g i o r n o , u n v o l a n o p e r l ’ o c c u p a z i o n e e p e r l a c o m p e t i t i v i t à d e l t e r r i t o r i o . D i f e n d e r l a s i g n i f i c a d i f e n d e r e i l f u t u r o d e l S u d . F o r z a I t a l i a , c o m e h a a n n u n c i a t o T a j a n i , f a r à l a s u a p a r t e i n P a r l a m e n t o p e r c o r r e g g e r e q u e s t a s t o r t u r a e g a r a n t i r e c h e l a C a m p a n i a n o n v e n g a p e n a l i z z a t a d a s c e l t e m i o p i ” , c o n c l u d e .