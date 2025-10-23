Roma, 23 ott. (Adnkronos) - Antonio Tajani ha perfettamente ragione: tagliare i fondi per la stazione di Afragola sarebbe un errore grave e miope. Quellopera non è solo uninfrastruttura, ma un simbolo del riscatto del Sud, un nodo strategico che collega la Campania allEuropa. Così Gianfranco Librandi, vicesegretario regionale di Forza Italia in Campania. Afragola è un punto di forza per lintera filiera logistica e produttiva del Mezzogiorno, un volano per loccupazione e per la competitività del territorio. Difenderla significa difendere il futuro del Sud. Forza Italia, come ha annunciato Tajani, farà la sua parte in Parlamento per correggere questa stortura e garantire che la Campania non venga penalizzata da scelte miopi, conclude.