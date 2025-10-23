R o m a , 2 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L a L e g a s m e n t i s c e c a t e g o r i c a m e n t e u n a n o t i z i a i n f o n d a t a : l a m a n o v r a n o n p r e v e d e a l c u n t a g l i o a i f o n d i p e r l a M e t r o C . L e c i f r e c i t a t e d a T a j a n i , 5 0 m i l i o n i d i e u r o , n o n s o n o t a g l i , m a u n a s e m p l i c e r i p r o g r a m m a z i o n e d i r i s o r s e . C o n t r a r i a m e n t e a q u a n t o s o s t i e n e i l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i , q u e s t a o p e r a z i o n e c o n s e n t e d i u t i l i z z a r e m e g l i o l e r i s o r s e , n o n d i r i d u r l e . C o n l a L e g a a l g o v e r n o e g r a z i e a l l ’ i m p e g n o d e l m i n i s t r o S a l v i n i , s o n o s t a t i s b l o c c a t i c a n t i e r i e a v v i a t i i n v e s t i m e n t i s e n z a p r e c e d e n t i . C o m p r e n d i a m o l ’ i n t e r e s s e p o l i t i c o a d a t t a c c a r c i , m a d i c h i a r a r e i l f a l s o n o n è l a s o l u z i o n e p i ù e f f i c a c e " . C o s ì i d e p u t a t i d e l l a L e g a i n c o m m i s s i o n e T r a s p o r t i .