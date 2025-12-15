R o m a , 1 5 d i c . ( A d n k r o n o s ) - S o n o i n a r r i v o m o d i f i c h e d e l g o v e r n o a l l a m a n o v r a p e r 3 , 5 m i l i a r d i d i e u r o . L o h a n n o r i f e r i t o i c o m p o n e n t i d i m a g g i o r a n z a e o p p o s i z i o n e d e l l a C o m m i s s i o n e b i l a n c i o d e l S e n a t o a l t e r m i n e d e l l ' U f f i c i o d i p r e s i d e n z a a c u i h a p r e s o p a r t e a n c h e i l m i n i s t r o d e l l ' E c o n o m i a e d e l l e F i n a n z e , G i a n c a r l o G i o r g e t t i . L e m o d i f i c h e r i g u a r d e r a n n o Z e s , f i n a n z i a m e n t o d i T r a n s i z i o n e 5 . 0 , l a p r e v i d e n z a c o m p l e m e n t a r e e r i p r o g r a m m a z i o n e t e m p o r a l e d e i f i n a n z i a m e n t i d e l P o n t e s u l l o S t r e t t o .