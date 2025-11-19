R o m a , 1 9 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ I n q u e s t a l e g g e d i b i l a n c i o n o n c i s o n o t a g l i a g l i e n t i l o c a l i . B i s o g n a d i r l o f o r t e e c h i a r o , d o p o c h e d a s e t t i m a n e a s s i s t i a m o a d a t t a c c h i i n f o n d a t i d a p a r t e d e l l a s i n i s t r a . I C o m u n i s o n o l e i s t i t u z i o n i p i ù v i c i n e a i c i t t a d i n i e p e r q u e s t a r a g i o n e i l g o v e r n o , c o n q u e s t a l e g g e d i b i l a n c i o , f a r à i n m o d o d i f a r b e n e f i c i a r e g l i e n t i l o c a l i d e l l ’ a l l e n t a m e n t o d e l l e m i s u r e d e l f o n d o p e r i c r e d i t i e s i g i b i l i , d e l l a s t a b i l i z z a z i o n e d e l f o n d o p e r i c e n t r i e s t i v i , d e l l e r i s o r s e d e s t i n a t e a l s o c i a l e c o n l a c a r t a ' d e d i c a t a a t e ' p e r l e f a m i g l i e p i ù i n d i f f i c o l t à . N e s s u n s e r v i z i o a r i s c h i o , m a r i s o r s e c h e d i r e t t a m e n t e o i n d i r e t t a m e n t e a n d r a n n o a d a i u t a r e i C o m u n i . D u n q u e , p a r l a n o i f a t t i . D a A v s l a s o l i t a p r o p a g a n d a ” . C o s ì M a r i a s t e l l a G e l m i n i , s e n a t r i c e e r e s p o n s a b i l e e n t i l o c a l i d i N o i M o d e r a t i .