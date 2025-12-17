R o m a , 1 7 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " Q u e s t o e r a M a t t e o S a l v i n i p o c h i g i o r n i p r i m a d e l l e e l e z i o n i : ‘ Q u a l ’ è l ’ i m p e g n o d e l l a L e g a ? A z z e r a r e l a l e g g e F o r n e r o e a v v i a r e q u o t a 4 1 , e s e c i a v r e t e d a t o i l v o t o e a v r e m o v i n t o l e e l e z i o n i e n o n a v r e m m o f a t t o q u e l l o c h e h o d e t t o s i e t e t i t o l a t i a s p e r n a c c h i a r e ’ E c c o s o n o o r m a i t r e a n n i c h e s o n o a l g o v e r n o e n o n s o l o n o n h a n n o c a n c e l l a t o l a f a m i g e r a t a l e g g e F o r n e r o m a l ’ h a n n o a d d i r i t t u r a p e g g i o r a t a " . L o a f f e r m a N i c o l a F r a t o i a n n i d i A v s i n u n v i d e o s u i s o c i a l . " I p o c h i s p i c c i o l i c h e a v e v a n o m e s s o s u l l e p e n s i o n i n e l l a m a n o v r a l i h a n n o d i r o t t a t i r a p i d a m e n t e v e r s o a l t r i l i d i , - p r o s e g u e i l l e a d e r d i S I - r i s p o n d e n d o s e m p r e a i s o l i t i i n t e r e s s i . E h a n n o p u n i t o c h i h a l a v o r a t o p i ù d i q u a r a n t ’ a n n i e c h i h a s p e s o m i g l i a i a d i e u r o p e r r i s c a t t a r e l a l a u r e a . L o v o l e t e s a p e r e q u a l è i l r i s u l t a t o f i n a l e ? 3 3 m e s i i n p i ù p e r a n d a r e i n p e n s i o n e , s o n o q u a s i q u a s i t r e a n n i d i v i t a , l ’ e n n e s i m a p r o m e s s a t r a d i t a . N o n s o s e S a l v i n i d e b b a e s s e r e s p e r n a c c h i a t o , q u e s t o l o d e c i d e r a n n o i c i t t a d i n i i t a l i a n i . Q u e l l o c h e s o p e r c e r t o è c h e G i o r g i a M e l o n i s i è t r a s f o r m a t a i n G i o r g i a F o r n e r o . Q u e s t i d e l l a d e s t r a d o v r e b b e r o v e r g o g n a r s i , e d o v r e b b e r o c h i e d e r e s c u s a - c o n c l u d e F r a t o i a n n i - a i c i t t a d i n i a c u i h a n n o e s t o r t o i l v o t o c o n p r o m e s s e v u o t e e c h e h a n n o r a p i d a m e n t e t r a d i t o " .