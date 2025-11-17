R o m a , 1 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " I n C a m p a n i a l a d e s t r a v a a p r o p o r r e i l c o n d o n o e d i l i z i o , n e l f r a t t e m p o s i p r e p a r a n o a f i r m a r e l e i n t e s e p e r l ’ a u t o n o m i a d i f f e r e n z i a t a c o n V e n e t o , L o m b a r d i a , L i g u r i a e P i e m o n t e , p r i m a d e l c o m i z i o f i n a l e d i G i o r g i a M e l o n i i n V e n e t o . C i s t a l a v o r a n d o a l a c r e m e n t e C a l d e r o l i , s e m p r e l u i : q u e l l ’ a u t o n o m i a d i f f e r e n z i a t a c h e è s t a t a s v u o t a t a e b o c c i a t a d a l l a C o r t e C o s t i t u z i o n a l e , t o r n a a n c o r a c o m e o s s e s s i o n e d e i l e g h i s t i e c o m e u n i n c u b o p e r i l P a e s e , s o p r a t t u t t o p e r l e p o p o l a z i o n i d e l M e z z o g i o r n o " . L o s c r i v e s u F a c e b o o k N i c o l a F r a t o i a n n i d i A v s . " M a a l l a d e s t r a n o n i m p o r t a p r o p r i o n u l l a d e l l a c o e s i o n e d e l l ’ I t a l i a , d e i d i r i t t i d e i c i t t a d i n i i t a l i a n i - p r o s e g u e - e d e l l a s a l v a g u a r d i a d e l l ’ u n i t à v e r a e s o s t a n z i a l e d e l P a e s e . P e n s a n o a l i s c i a r e i l p e l o a l l ' a b u s i v i s m o e d i l i z i o p i u t t o s t o c h e a p r o t e g g e r e i c i t t a d i n i d a g l i e f f e t t i e s t r e m i d i q u e i c a m b i a m e n t i c l i m a t i c i , c h e a n c h e o g g i s t a n n o p u r t r o p p o c a u s a n d o a l t r e v i t t i m e " . " I n s o m m a u n c o s a è c h i a r a : q u e s t a d e s t r a c o n t i n u a a u s a r e l e I s t i t u z i o n i e i p r o v v e d i m e n t i l e g i s l a t i v i c o m e m e r c e d i s c a m b i o , s o l o p e r r a c c a t t a r e q u a l c h e v o t o i n p i ù , t u t t o i l r e s t o n o n c o n t a a p a r t i r e d a l l ’ i n t e r e s s e c o l l e t t i v o . V a n n o f e r m a t i p r i m a c h e f i n i s c a n o d i d e v a s t a r e l ’ I t a l i a " , c o n c l u d e .