R o m a , 1 0 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " Q u e l l a d e l g o v e r n o M e l o n i è u n a m a n o v r a d e l t u t t o i n s u f f i c i e n t e , c h e n o n r i s p o n d e a i b i s o g n i d e l P a e s e a c o m i n c i a r e d a g l i s t i p e n d i f e r m i c o l c o s t o d e l l a v i t a c h e c r e s c e . U n a l e g g e d i b i l a n c i o c h e r i s p o n d e s o l o a l l a c h i a m a t a d i D o n a l d T r u m p d i s p e n d e r e d i p i ù p e r n u o v e a r m i : è u n a s t r a d a s b a g l i a t a c h e d e v e e s s e r e c a m b i a t a " . L o a f f e r m a N i c o l a F r a t o i a n n i d i A v s p a r l a n d o c o n i c r o n i s t i d a v a n t i a M o n t e c i t o r i o a m a r g i n e d i u n f l a s h m o b s u l l a s i t u a z i o n e c a r c e r a r i a .