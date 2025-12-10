Roma, 10 dic. (Adnkronos) - "Quella del governo Meloni è una manovra del tutto insufficiente, che non risponde ai bisogni del Paese a cominciare dagli stipendi fermi col costo della vita che cresce. Una legge di bilancio che risponde solo alla chiamata di Donald Trump di spendere di più per nuove armi : è una strada sbagliata che deve essere cambiata". Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs parlando con i cronisti davanti a Montecitorio a margine di un flash mob sulla situazione carceraria.
Manovra: Fratoianni, 'non risponde a bisogni Paese, a partire da stipendi'
10 dicembre, 2025 • 13:55