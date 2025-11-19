R o m a , 1 9 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " N o n è v e r o c h e n e l l a l e g g e d i b i l a n c i o a p p r o v a t a d a l C o n s i g l i o d e i m i n i s t r i c i s i a n o t a g l i a i C o m u n i : l o h a c o n f e r m a t o a n c h e i l p r e s i d e n t e d e l l ’ A n c i , M a n f r e d i . A v s d i f f o n d e a f f e r m a z i o n i i n f o n d a t e a d a n n o d e g l i E n t i L o c a l i , u n a s t r u m e n t a l i z z a z i o n e i n c r e d i b i l e c o n l ’ u n i c o o b i e t t i v o d i a t t a c c a r e i l g o v e r n o d i c e n t r o d e s t r a , c h e s m e n t i a m o c o n i f a t t i " . C o s ì i n u n a n o t a c o n g i u n t a i l r e s p o n s a b i l e n a z i o n a l e E n t i L o c a l i d i F o r z a I t a l i a M a u r i z i o G a s p a r r i e i l v i c e p r e s i d e n t e v i c a r i o d e l l ’ A n c i e s i n d a c o d i A n c o n a D a n i e l e S i l v e t t i . " A l c o n t r a r i o - p r o s e g u o n o - l a l e g g e d i b i l a n c i o r a f f o r z a i l s e t t o r e c o n n u o v e r i s o r s e : l ’ i n c r e m e n t o f i n o a 2 5 0 m i l i o n i d e l f o n d o p e r i m i n o r i a f f i d a t i c o n s e n t e n z e d e l l ’ a u t o r i t à g i u d i z i a r i a , i l c o n s o l i d a m e n t o d e l f o n d o d a 6 0 m i l i o n i p e r i c e n t r i e s t i v i , l ’ a m p l i a m e n t o a 1 1 2 m i l i o n i d e l f o n d o p e r e q u a t i v o v e r t i c a l e e n u o v e n o r m e c h e r e n d o n o p i ù f l e s s i b i l e i l f o n d o c r e d i t i d i d u b b i a e s i g i b i l i t à " . " N o i a u m e n t i a m o i f o n d i e s o s t e n i a m o i c i t t a d i n i , m e n t r e a l t r i s i l i m i t a n o a p o l e m i c h e s t e r i l i p e r s c r e d i t a r e l e a z i o n i p o s i t i v e d e l g o v e r n o d i c e n t r o d e s t r a . Q u e s t a è l a r e a l t à " , c o n c l u d e .