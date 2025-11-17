R o m a , 1 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L a p o s i z i o n e d i F o r z a I t a l i a è c h i a r a : l ’ a u m e n t o d e l l a c e d o l a r e s e c c a s u g l i a f f i t t i b r e v i p r e v i s t o d a l l a m a n o v r a v a c a n c e l l a t o p e r c h é c o l p i r e b b e l e f a m i g l i e , i p e n s i o n a t i , i l c e t o m e d i o e q u e i p i c c o l i p r o p r i e t a r i c h e m e t t o n o a r e d d i t o u n a p p a r t a m e n t o e r e d i t a t o o a c q u i s t a t a c o n s a c r i f i c i o . L a c a s a è u n b e n e p r i m a r i o e d i f e n d e r l a s i g n i f i c a t u t e l a r e l a s t a b i l i t à d e l l e f a m i g l i e , l a s i c u r e z z a d e i r i s p a r m i , l a f i d u c i a n e l f u t u r o " . C o s ì i l d e p u t a t o a z z u r r o e s o t t o s e g r e t a r i o a l M i t T u l l i o F e r r a n t e , i n t e r v e n e n d o a l c o n v e g n o ' I l f u t u r o d e g l i a f f i t t i b r e v i t r a r i s c h i e o p p o r t u n i t à ' o r g a n i z z a t o a N a p o l i d a l d i p a r t i m e n t o T u r i s m o d i F o r z a I t a l i a . " O c c o r r e r i s o l v e r e i p r o b l e m i d e l l ’ o f f e r t a a b i t a t i v a n o n c o n p i ù i m p o s t e , m a - p r o s e g u e - c o n n u o v e p r o p o s t e , a p a r t i r e d a g l i i n c e n t i v i p e r a f f i t t i a l u n g o t e r m i n e c o m e a d e s e m p i o l ’ e s t e n s i o n e d e l c a n o n e c o n c o r d a t o o l a r i m o d u l a z i o n e d e l l ’ I m u p e r i b e n i l o c a t i c h e C o n f e d i l i z i a h a s u g g e r i t o p i ù v o l t e . V a p o i s o t t o l i n e a t o c h e g l i a f f i t t i b r e v i s o n o u n a r i s o r s a p e r i l t u r i s m o , c h e h a n n o p e r m e s s o d i a t t r a r r e n u o v i f l u s s i , v a l o r i z z a r e i c e n t r i s t o r i c i e c r e a r e u n ’ e c o n o m i a l o c a l e . L a c a s a n o n v a t a s s a t a , v a d i f e s a : i l G o v e r n o , a n c h e s u i m p u l s o d i F o r z a I t a l i a , h a i n t r o d o t t o m i s u r e c o n c r e t e p e r r e n d e r e p i ù r a p i d e , e f f i c a c i e c e r t e l e p r o c e d u r e d i s f r a t t o i n c a s o d i m o r o s i t à o o c c u p a z i o n e a b u s i v a , c o n l ’ o b i e t t i v o d i t u t e l a r e e i n c e n t i v a r e g l i a f f i t t i a l u n g o t e r m i n e . S i a m o p o i f a v o r e v o l i a l l a p r o p o s t a d i c o n s e n t i r e a i c i t t a d i n i c a m p a n i , i n g i u s t a m e n t e p e n a l i z z a t i d a l l a s i n i s t r a , d i a d e r i r e a l c o n d o n o v a r a t o d a l G o v e r n o B e r l u s c o n i n e l 2 0 0 3 , v a l u t a n d o c o n a t t e n z i o n e i c o n t e n u t i d e l l a n o r m a p e r e s c l u d e r e g l i e d i f i c i a r i s c h i o e r i s p o n d e r e c o s ì a l d i s a g i o a b i t a t i v o n e l l a r e g i o n e " . " F i n d a l l a s u a n a s c i t a , F o r z a I t a l i a h a f a t t o d e l l a d i f e s a d e l l a c a s a e d e l l a p r o p r i e t à p r i v a t a u n a d e l l e s u e b a n d i e r e p i ù a u t e n t i c h e : é s t a t o i l G o v e r n o B e r l u s c o n i a v a r a r e i l p i ù g r a n d e P i a n o C a s a d e l l a s t o r i a r e p u b b l i c a n a , d o p o q u e l l o F a n f a n i , e a d a b o l i r e l ’ a l l o r a I c i s u l l a p r i m a a b i t a z i o n e . L a c a s a è u n b e n e s a c r o , i l s i m b o l o d i u n c o m u n i t à c h e c r e d e n e l r i s p a r m i o e n e l l a v o r o . D i f e n d e r l a s i g n i f i c a d i f e n d e r e l a l i b e r t à e c o n o m i c a e l a d i g n i t à s o c i a l e : F o r z a I t a l i a c o n t i n u e r à a f a r l o , c o n c o e r e n z a e d e t e r m i n a z i o n e " , c o n c l u d e .