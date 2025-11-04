R o m a , 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " A b b i a m o p r o p o s t o u n a m o d i f i c a i m p o r t a n t e a l l a r i f o r m a f i s c a l e s u l c e t o m e d i o e s i a m o r i u s c i t i a d o t t e n e r l a . I l n o s t r o o b i e t t i v o o r a è a m p l i a r e l a p l a t e a d e i b e n e f i c i a r i , e s t e n d e n d o i l t a g l i o d e l l ’ I r p e f a i r e d d i t i f i n o a 6 0 m i l a e u r o . U n a l t r o t e m a p e r n o i c e n t r a l e è q u e l l o d e l l a d i f e s a d e l l e f o r z e d e l l ’ o r d i n e . C o m e a b b i a m o f a t t o i n t u t t e l e m a n o v r e p r e c e d e n t i , a n c h e q u e s t a v o l t a p r e s e n t e r e m o p r o p o s t e p e r t u t e l a r e g l i o p e r a t o r i d e l s e t t o r e , p e r g a r a n t i r e i l p a g a m e n t o d e g l i s t r a o r d i n a r i , l e a s s u n z i o n i e i l t u r n o v e r " . C o s ì i l s e n a t o r e e c a p o g r u p p o d i F o r z a I t a l i a D a r i o D a m i a n i a R a i P a r l a m e n t o . " S i a m o i n o l t r e i m p e g n a t i s u l f r o n t e d e l l e i m p r e s e . R i t e n i a m o f o n d a m e n t a l e m i g l i o r a r e l a m a n o v r a f i n a n z i a r i a i n a l c u n i a s p e t t i c h e r i g u a r d a n o l a c o m p e t i t i v i t à e i l s o s t e g n o a l l e a z i e n d e . A b b i a m o p r e p a r a t o u n p a c c h e t t o d i p r o p o s t e c h e p o r t e r e m o a l l ’ a t t e n z i o n e d e l P a r l a m e n t o e c h e s a r a n n o a l c e n t r o d e l c o n f r o n t o c o n i l G o v e r n o " , c o n c l u d e .