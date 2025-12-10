R o m a , 1 0 d i c ( A d n k r o n o s ) - S u l l a m a n o v r a " n o i a b b i a m o a p e r t o d a s u b i t o r i s p e t t o a l l e e m e r g e n z e d e l P a e s e . A b b i a m o c h i e s t o a d d i r i t t u r a a l l e f o r z e d i m a g g i o r a n z a d i e s s e r e d i s p o n i b i l i a l a v o r a r e i n s i e m e s u a l c u n i o b i e t t i v i f o n d a m e n t a l i " m a " n u l l a , n e s s u n a r i s p o s t a " . L o h a d e t t o G i u s e p p e C o n t e , a m a r g i n e d i u n a c o n f e r e n z a s t a m p a a l l a C a m e r a , s o t t o l i n e a n d o c h e c o n l a m a g g i o r a n z a " c e r t o n o n c ' è u n a g r a n d e d i s c u s s i o n e " .