R o m a , 2 9 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " G i o r g e t t i s m e n t i s c e a n c o r a l a L e g a e a n n u n c i a c h e a n c h e p e r i l p r o s s i m o a n n o l o s t o p a l l ’ e t à p e n s i o n a b i l e è t u t t a d a v e d e r e . U n a m a n o v r a c h e p r o c e d e p e r p r o m e s s e , p r o m e s s e n o n m a n t e n u t e e v e r e e p r o p r i e b u g i e . O r a v o r r e b b e r o r i s c r i v e r l a c o n g l i o r d i n i d e l g i o r n o , m a l a p e z z a è p e g g i o d e l b u c o . L ’ u n i c a c e r t e z z a è c h e i l G o v e r n o M e l o n i h a c o l p i t o p e n s i o n a t i e l a v o r a t o r i , s o p r a t t u t t o d o n n e e g i o v a n i . A l t r o c h e a b o l i r e l a F o r n e r o " . L o a f f e r m a C h i a r a B r a g a , c a p o g r u p p o P d a l l a C a m e r a .