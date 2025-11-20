R o m a , 2 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " S i a m o d i f r o n t e a d u n a m a n o v r a , q u e l l a d e l g o v e r n o M e l o n i , m i s e r a e s e n z a p r o s p e t t i v a . N o n c ’ è u n a i d e a p e r r i l a n c i a r e l a c r e s c i t a , n u l l a a t u t e l a d e l l e i m p r e s e c o l p i t e d a i d a z i d e l l ’ a m i c o T r u m p , n u l l a p e r r e n d e r e u n p o ’ p i ù r o b u s t i g l i s t i p e n d i d e g l i i t a l i a n i . E ’ u n a m a n o v r a c h e s i p r e o c c u p a s o l o d i t e n e r e i c o n t i i n o r d i n e p e r c h é , s e n o n c i f o s s e r o l e r i s o r s e d e l P n r r , s a r e m m o i n r e c e s s i o n e . E p e r f a r e q u e s t o s o n o c o s t r e t t i a r a s c h i a r e i l b a r i l e . H o v i s t o i l f a s c i c o l o d e g l i e m e n d a m e n t i a l l a m a n o v r a e m i h a m o l t o c o l p i t o l a p r i m a p a g i n a " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d e l P d F r a n c e s c o B o c c i a , i n t e r v e n e n d o a d A n d r i a a d u n ' i n i z i a t i v a e l e t t o r a l e a s o s t e g n o d e i c a n d i d a t i d e l P a r t i t o d e m o c r a t i c o . " D a u n a p a r t e c ’ è i l p r i m o e m e n d a m e n t o a f i r m a d e l c a p o g r u p p o d i F d I c h e r i g u a r d a l a t a s s a s u l l ’ o r o : t a s s a n o i g i o i e l l i d i f a m i g l i a p u r d i r a c i m o l a r e q u a l c h e r i s o r s a . D a l l ’ a l t r a c ’ è l ’ e m e n d a m e n t o s o t t o s c r i t t o d a t u t t e l e o p p o s i z i o n i c h e s i p r e o c c u p a d i r e s t i t u i r e a i l a v o r a t o r i i l f i s c a l d r a g , c i o è l a p a r t e d e l l o s t i p e n d i o ‘ r u b a t a ’ d e l l ’ a u m e n t o d e l l a p r e s s i o n e f i s c a l e c a u s a t o d a l l ’ i n f l a z i o n e . C o n l e n o s t r e p r o p o s t e d i m o s t r i a m o c h e u n a a l t r a i d e a d i s v i l u p p o , d i c r e s c i t a e d i p o l i t i c a e c o n o m i c a è p o s s i b i l e . D a u n a p a r t e t a s s a n o l ’ o r o e p r o p o n g o n o c o n d o n i , n o i c i p r e o c c u p i a m o d i p r o t e g g e r e i l a v o r a t o r i e l e i m p r e s e i t a l i a n e " , c o n c l u d e .