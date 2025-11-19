R o m a , 1 9 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " Q u e s t a è l a m a n o v r a p i ù i n c o n s i s t e n t e d e g l i u l t i m i d i e c i a n n i . T a l m e n t e d i s p e r a t a d a a r r i v a r e a t a s s a r e a c a s a c c i o p a c c h i e o r o r i s p o n d e n d o c o m e s e m p r e a e s i g e n z e d i g r u p p i d i i n t e r e s s e . P e n a l i z z a i l r e d d i t o d a l a v o r o , p r o t e g g e l e r e n d i t e i g n o r a l a v i t a r e a l e d e l l e f a m i g l i e " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d e l P d F r a n c e s c o B o c c i a , a l l a f e s t a p e r i 7 0 a n n i d e l l ’ E s p r e s s o a R o m a . " D o p o q u a t t r o m a n o v r e M e l o n i s u c i n q u e - p r o s e g u e - l a v e r i t à è e v i d e n t e : l a p r e s s i o n e f i s c a l e è a u m e n t a t a , l a s i c u r e z z a è d i m i n u i t a , l e d i s e g u a g l i a n z e s o n o c r e s c i u t e , l e l i s t e d ’ a t t e s a s i s o n o a l l u n g a t e , q u a s i 6 m i l i o n i d i i t a l i a n i r i n u n c i a n o a l l e c u r e e i n t a n t o i s a l a r i r e a l i e l e p e n s i o n i s o n o s c e s e . S o n o a u m e n t a t i i d a z i d a g l i S t a t i U n i t i d e l l o r o a m i c o T r u m p , m e n t r e d i m i n u i s c o n o l e i m p r e s e , s c h i a c c i a t e d a l l ’ i n c e r t e z z a e d a l l ’ a s s e n z a d i u n a s t r a t e g i a i n d u s t r i a l e " . " N o i p r o p o n i a m o l ’ e s a t t o o p p o s t o . I l P a r t i t o d e m o c r a t i c o e l a c o a l i z i o n e d i c e n t r o s i n i s t r a h a n n o p r o p o s t o u n a m a n o v r a a l t e r n a t i v a c h e r i d u c e l e d i s e g u a g l i a n z e , a b b a s s a l e t a s s e s u l l a v o r o e s u i g i o v a n i , c o s t r u i s c e u n P i a n o C a s a p e r r i p o r t a r e r e s i d e n t i e s t u d e n t i n e i c e n t r i s t o r i c i , r i l a n c i a c u l t u r a e i m p r e s e , e r i m e t t e l ’ I t a l i a i n u n p e r c o r s o d i c r e s c i t a e u r o p e a e n o n d i i s o l a m e n t o . U n P a e s e c o m e l ’ I t a l i a n o n s i g u i d a a c o l p i d i r o t t a m a z i o n i e c o n d o n i f i s c a l i e d e d i l i z i . S i g u i d a r e s t i t u e n d o d i g n i t à , o p p o r t u n i t à e f u t u r o a c h i o g n i g i o r n o t i e n e i n p i e d i l ’ I t a l i a " , c o n c l u d e .