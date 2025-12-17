R o m a , 1 7 d i c . ( A d n k r o n o s ) - “ G i o r g i a M e l o n i h a a n n u n c i a t o c h e l ’ e m e n d a m e n t o d e l g o v e r n o s u l l e p e n s i o n i c a m b i e r à : è l ’ e n n e s i m a , v e r g o g n o s a c o n f e r m a c h e q u e s t o g o v e r n o è d i v i s o , n e l c a o s . S t a v a n o a n d a n d o o l t r e l a F o r n e r o e o r a s o n o c o s t r e t t i a t o r n a r e i n d i e t r o p e r c h e h a n n o c a p i t o c h e c o l p i v a n o i d i r i t t i d e i p i ù g i o v a n i . V i e t a r e q u e i d i r i t t i a i g i o v a n i d i o g g i , c h e n e h a n n o p a r a d o s s a l e p i ù b i s o g n o , è u n g r a v i s s i m o e r r o r e . S i a m o a l 1 7 d i c e m b r e e n o n s a p p i a m o a n c o r a q u a l e m a n o v r a v o t e r e m o ” . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d e l P d , F r a n c e s c o B o c c i a .