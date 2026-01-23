M i l a n o , 2 3 g e n . ( A d n k r o n o s ) - M i s u r e s t r a o r d i n a r i e p e r a n d a r e i n c o n t r o a l l e e s i g e n z e i m m e d i a t e d i f a m i g l i e e i m p r e s e c o l p i t e d a l l ' o n d a t a d i m a l t e m p o i n C a l a b r i a . E ' l ' i n i z i a t i v a a v v i a t a d a U n i c r e d i t , c h e m e t t e a d i s p o s i z i o n e s t r u m e n t i d i s o s t e g n o f i n a n z i a r i o d e d i c a t i a i c l i e n t i c o n r e s i d e n z a o s e d e l e g a l e e o p e r a t i v a i n C a l a b r i a . I l m a l t e m p o c h e n e l l e u l t i m e s e t t i m a n e h a c o l p i t o a m p i e a r e e d e l l a C a l a b r i a , s p i e g a i n u n a n o t a l ' i s t i t u t o d i p i a z z a G a e A u l e n t i , s t a p r o v o c a n d o d a n n i a i n f r a s t r u t t u r e , a b i t a z i o n i e a t t i v i t à e c o n o m i c h e , m e t t e n d o s o t t o p r e s s i o n e s o p r a t t u t t o i p i c c o l i c e n t r i , l e f i l i e r e a g r i c o l e , i l c o m m e r c i o d i p r o s s i m i t à e i l t u r i s m o d i f f u s o . I n d i v e r s i t e r r i t o r i s i r e g i s t r a n o d i f f i c o l t à o p e r a t i v e , r a l l e n t a m e n t i p r o d u t t i v i e t e n s i o n i s u l l a l i q u i d i t à d e l l e i m p r e s e , i n u n c o n t e s t o g i à s e g n a t o d a f r a g i l i t à s t r u t t u r a l i e d a u n ’ e s p o s i z i o n e c r e s c e n t e a g l i e v e n t i c l i m a t i c i e s t r e m i . I n q u e s t o q u a d r o , U n i c r e d i t h a m e s s o a d i s p o s i z i o n e l a ' M o r a t o r i a e m e r g e n z e ' , c h e c o n s e n t e l a s o s p e n s i o n e f i n o a d o d i c i m e s i d e l p a g a m e n t o d e l l e r a t e d e i m u t u i i p o t e c a r i p e r i c l i e n t i p r i v a t i e d e i m u t u i i p o t e c a r i e c h i r o g r a f a r i p e r l e i m p r e s e , p e r i f i n a n z i a m e n t i i n r e g o l a r e a m m o r t a m e n t o e s e n z a i r r e g o l a r i t à n e i d u e m e s i p r e c e d e n t i l a r i c h i e s t a . L e d o m a n d e d e v o n o e s s e r e p r e s e n t a t e e n t r o i l 3 1 m a r z o 2 0 2 6 , a c c o m p a g n a t e d a a u t o c e r t i f i c a z i o n e a t t e s t a n t e i l d a n n o s u b i t o . L a s o s p e n s i o n e d e c o r r e d a l l a p r i m a r a t a u t i l e s u c c e s s i v a a l l a p r e s e n t a z i o n e d e l l a r i c h i e s t a e n o n c o m p o r t a s e g n a l a z i o n i n e g a t i v e n e l l e b a n c h e d a t i c r e d i t i z i e . A c c a n t o a l l a m o r a t o r i a è d i s p o n i b i l e i l p a c c h e t t o ' N u o v o c r e d i t o a l l e i m p r e s e ' , c h e p r e v e d e f i n a n z i a m e n t i a c o n d i z i o n i a g e v o l a t e p e r s o s t e n e r e l a c o n t i n u i t à o p e r a t i v a , i l r i p r i s t i n o d e l l e a t t i v i t à e l e p r i m e e s i g e n z e d i l i q u i d i t à , p r e v i a v a l u t a z i o n e d e l m e r i t o c r e d i t i z i o . L e r i c h i e s t e d e v o n o p e r v e n i r e e n t r o i l 3 1 m a r z o 2 0 2 6 . L e r a t e o g g e t t o d i s o s p e n s i o n e , c o m p r e n s i v e d e g l i i n t e r e s s i m a t u r a t i s u l l e s o l e q u o t e c a p i t a l i s o s p e s e , p o s s o n o e s s e r e r i m b o r s a t e a l t e r m i n e d e l p i a n o d i a m m o r t a m e n t o o r i g i n a r i o , n e l c o r s o d e l l a d u r a t a r e s i d u a d e l m u t u o o i n u n i c a s o l u z i o n e i n c a s o d i e s t i n z i o n e a n t i c i p a t a . L a s o s p e n s i o n e p u ò e s s e r e r i c h i e s t a a n c h e p e r m u t u i o g g e t t o d i c a r t o l a r i z z a z i o n e o d i e m i s s i o n e d i o b b l i g a z i o n i b a n c a r i e g a r a n t i t e e n o n c o s t i t u i s c e n o v a z i o n e c o n t r a t t u a l e . " Q u a n d o u n e v e n t o m e t e o s t r a o r d i n a r i o c o l p i s c e u n t e r r i t o r i o , l a p r i o r i t à è e v i t a r e c h e i l d a n n o s i t r a s f o r m i r a p i d a m e n t e i n u n a d i f f i c o l t à f i n a n z i a r i a p e r f a m i g l i e e i m p r e s e - d i c h i a r a F e r d i n a n d o N a t a l i , r e g i o n a l m a n a g e r S u d d i U n i c r e d i t - . L a s o s p e n s i o n e d e l l e r a t e e l ' a c c e s s o a n u o v a l i q u i d i t à p e r m e t t o n o d i m a n t e n e r e c o n t i n u i t à n e i p a g a m e n t i , n e i r a p p o r t i c o n i f o r n i t o r i e n e l l a g e s t i o n e o r d i n a r i a , i n u n a f a s e i n c u i l a s t a b i l i t à è f o n d a m e n t a l e " . L e i n f o r m a z i o n i o p e r a t i v e p e r l ’ a c c e s s o a l l e m i s u r e s o n o d i s p o n i b i l i p r e s s o l e f i l i a l i U n i c r e d i t p r e s e n t i s u l t e r r i t o r i o r e g i o n a l e .