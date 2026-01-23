R o m a , 2 3 g e n . ( A d n k r o n o s ) - I l P r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o , G i o r g i a M e l o n i , h a p r e s i e d u t o o g g i p o m e r i g g i o , p r e s s o l a s e d e d e l l a P r o t e z i o n e C i v i l e a R o m a , u n a r i u n i o n e s u i d a n n i p r o v o c a t i d a l l ’ e c c e z i o n a l e o n d a t a d i m a l t e m p o c h e h a c o l p i t o i l S u d I t a l i a , i n p a r t i c o l a r e p e r i l p a s s a g g i o d e l c i c l o n e H a r r y . S i l e g g e i n u n a n o t a d i P a l a z z o C h i g i . A l l ’ i n c o n t r o h a n n o p r e s o p a r t e i l M i n i s t r o N e l l o M u s u m e c i , i n c o l l e g a m e n t o d a C a t a n i a ; i l S o t t o s e g r e t a r i o a l l a P r e s i d e n z a d e l C o n s i g l i o , A l f r e d o M a n t o v a n o ; i l P r e s i d e n t e d e l l a R e g i o n e C a l a b r i a , R o b e r t o O c c h i u t o ; l a P r e s i d e n t e d e l l a R e g i o n e S a r d e g n a , A l e s s a n d r a T o d d e ; i l P r e s i d e n t e d e l l a R e g i o n e S i c i l i a n a , R e n a t o S c h i f a n i ; i l C a p o D i p a r t i m e n t o d e l l a P r o t e z i o n e C i v i l e , F a b i o C i c i l i a n o . I l P r e s i d e n t e M e l o n i h a a n n u n c i a t o p e r l u n e d ì l a c o n v o c a z i o n e d e l C o n s i g l i o d e i m i n i s t r i p e r d e l i b e r a r e l a d i c h i a r a z i o n e d e l l o s t a t o d i e m e r g e n z a n e i t e r r i t o r i c o l p i t i , a n t i c i p a n d o u n i n i z i a l e s t a n z i a m e n t o p e r f a r f r o n t e a l l e i m m e d i a t e n e c e s s i t à e g a r a n t i r e i p r i m i r i s t o r i , i n a t t e s a d i a v e r e u n a c o m p i u t a e c o m p l e s s i v a v a l u t a z i o n e d e i d a n n i . I l P r e s i d e n t e M e l o n i h a r i n n o v a t o l a s o l i d a r i e t à p r o p r i a e d e l G o v e r n o t u t t o a l l e c o m u n i t à c o i n v o l t e e i l r i n g r a z i a m e n t o a D i p a r t i m e n t o , p r e s i d i t e r r i t o r i a l i , R e g i o n i , C o m u n i e p r e f e t t i p e r i l l a v o r o d i p r e v i s i o n e e d i a l l e r t a m e n t o . È a n c h e g r a z i e a l l a s i n e r g i a i s t i t u z i o n a l e p r o n t a m e n t e a t t i v a t a s e n o n s i s o n o r e g i s t r a t e v i t t i m e , n o n o s t a n t e l a c o n s i d e r e v o l e q u a n t i t à d e l l e p r e c i p i t a z i o n i e l a v i o l e n z a d e l l e m a r e g g i a t e s u l l e c o s t e .