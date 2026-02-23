R o m a , 2 3 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " L o d i c o a n c h e p e r e s p e r i e n z a d a e x p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o : q u a n d o s i s p e n g o n o i r i f l e t t o r i , q u e l l o è i l m o m e n t o p i ù i m p o r t a n t e , p e r t e n e r e l ' a t t e n z i o n e s e m p r e v i g i l e , p e r f a r e i n m o d o c h e d o p o i l c l a m o r e m e d i a t i c o , d o p o l e r i s p o s t e d e l l ' e m e r g e n z a , n o n c i s i a d i s a t t e n z i o n e n o n c i s i a a b b a n d o n o , s e n s o d i a b b a n d o n o , p e r c h é q u e s t o è i l m o m e n t o p i ù d i f f i c i l e p e r l e f a m i g l i e , p e r g l i i m p r e n d i t o r i , p e r g l i a g r i c o l t o r i c h e h a n n o s u b i t o i d a n n i e c h e p o i s i s e n t o n o a b b a n d o n a t i e h a n n o b i s o g n o d i u n a r i s p o s t a c o n t i n u a , c o s t a n t e , d i s e n t i r e l o S t a t o v i c i n o " . L o d i c e i l l e a d e r M 5 S , G i u s e p p e C o n t e , i n u n p u n t o s t a m p a i n C a l a b r i a . " P e r q u e s t o c h e a d e s s o n o i c i s i a m o , s a r e m o n e l l a p i a n a d i S i b a r i , f a r e m o v a r i i n c o n t r i i n p u n t a d i p i e d i , d i p i e d i , d i s c r e t a m e n t e , m a a n c h e o r g o g l i o s i d i a v e r d a t o u n p i c c o l o c o n t r i b u t o , p e r c h é c ' è q u e l m i l i o n e , t a g l i a n d o i n o s t r i s t i p e n d i , c h e a b b i a m o s t a n z i a t o p e r l a C a l a b r i a e p e r l e a l t r e r e g i o n i m a r t o r i a t e d a l m a l t e m p o " .