R o m a , 1 8 s e t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " L a d i c i o t t e s i m a G i o r n a t a n a z i o n a l e S l a r a p p r e s e n t a u n ’ o c c a s i o n e p r e z i o s a p e r m a n i f e s t a r e a l e i e a t u t t a l ’ A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a s c l e r o s i l a t e r a l e a m i o t r o f i c a ( A i s l a ) l a m i a p i ù a f f e t t u o s a v i c i n a n z a e i l r i n g r a z i a m e n t o d e l G o v e r n o p e r l o s t r a o r d i n a r i o i m p e g n o c h e l ’ A s s o c i a z i o n e p o r t a a v a n t i , d a o l t r e q u a r a n t ’ a n n i , c o n g e n e r o s i t à e t e n a c i a , a l f i a n c o d e l l e p e r s o n e a f f e t t e d a S c l e r o s i l a t e r a l e a m i o t r o f i c a e d e l l e l o r o f a m i g l i e . I m p e g n o c h e q u e s t o G o v e r n o h a s e m p r e r i c o n o s c i u t o e c h e h a v o l u t o s o t t o l i n e a r e a n c h e q u e s t ’ a n n o , p a t r o c i n a n d o l ’ i n i z i a t i v a n a z i o n a l e ' C o l o r i a m o l ’ I t a l i a d i v e r d e ' e i l l u m i n a n d o l a f a c c i a t a p r i n c i p a l e d i P a l a z z o C h i g i . N o n s i t r a t t a d i u n r i c o n o s c i m e n t o f o r m a l e m a d i u n s e g n a l e f o r t e e c o n c r e t o d i m a s s i m a a t t e n z i o n e a q u a n t i a f f r o n t a n o o g n i g i o r n o q u e s t a m a l a t t i a e a i l o r o c a r i . O g g i P a l a z z o C h i g i , c o s ì c o m e a l t r e s e d i i s t i t u z i o n a l i e s i t i d i i n t e r e s s e i n d i v e r s e c i t t à , s i i l l u m i n a d i v e r d e c o m e t e s t i m o n i a n z a d i s p e r a n z a , d i f o r z a e d i u n i o n e . È l a c o n f e r m a p i ù s i g n i f i c a t i v a c h e l e I s t i t u z i o n i e i l p o p o l o i t a l i a n o s o n o – e c o n t i n u e r a n n o a d e s s e r e – a l v o s t r o f i a n c o " . C o s ì l a p r e m i e r G i o r g i a M e l o n i i n u n m e s s a g g i o i n v i a t o a l l a p r e s i d e n t e d i A i s l a F u l v i a M a s s i m e l l i e a l l ’ i n t e r a c o m u n i t à d e l l e p e r s o n e c o n s c l e r o s i l a t e r a l e a m i o t r o f i c a e d e l l e l o r o f a m i g l i e , i n o c c a s i o n e d e l l a 1 8 e s i m a G i o r n a t a n a z i o n a l e d e l l a S l a . " S e n z a e s i t a z i o n e , e c o n l a s t e s s a d e t e r m i n a z i o n e c h e c a r a t t e r i z z a l e v o s t r e i n i z i a t i v e - s o t t o l i n e a M e l o n i - s i a m o i m p e g n a t i a m i g l i o r a r e s u l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e l a p r e s a i n c a r i c o m u l t i d i s c i p l i n a r e e a s s i c u r a r e a t u t t i l a n e c e s s a r i a e i n d i s p e n s a b i l e c o n t i n u i t à e o m o g e n e i t à d e l l e c u r e , p o t e n z i a n d o e m i g l i o r a n d o l a q u a l i t à d e l l ’ a s s i s t e n z a d o m i c i l i a r e a f f i n c h é n é i l p a z i e n t e n é l e f a m i g l i e s i s e n t a n o a b b a n d o n a t i . L a c a s a c o m e l u o g o p r i m a r i o d i c u r a è l a s f i d a a m b i z i o s a s u c u i s t i a m o l a v o r a n d o e d i n v e s t e n d o , a r r i c c h e n d o l ’ a s s i s t e n z a d o m i c i l i a r e c o n u n u t i l i z z o d i f f u s o d e l l a t e l e m e d i c i n a e d e l l a t e l e - a s s i s t e n z a " . " G r a z i e a l l a v o r o s i l e n z i o s o e r i g o r o s o d i r i c e r c a t o r i e c l i n i c i , c h e r a p p r e s e n t a n o u n m o t i v o d i v a n t o p e r l a n o s t r a N a z i o n e , o g g i n u t r i a m o l a s p e r a n z a d i p o t e r c o n t r a s t a r e l a m a l a t t i a p i ù e f f i c a c e m e n t e . L a r i c e r c a - e v i d e n z i a l a P r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o - c i c o n s e g n a u n d a t o m o l t o p o s i t i v o , e c i o è c h e q u e s t a m a l a t t i a v i e n e , o r m a i , ' a g g r e d i t a ' d a v a r i e p r o s p e t t i v e ( g e n e t i c a , e p i d e m i o l o g i c a , t r i a l f a r m a c o l o g i c i , b i o m a r k e r , e c c . ) . E i n q u e s t o q u a d r o p o s s i a m o r i v e n d i c a r e c o n o r g o g l i o i l r u o l o d a p r o t a g o n i s t a d e l l ’ I t a l i a c h e c o n c o r r e , c o n u n a s c h i e r a d i r i c e r c a t o r i d i a l t i s s i m o l i v e l l o , a l r a g g i u n g i m e n t o d i q u e s t i b r i l l a n t i r i s u l t a t i " . " S i a m o c o n v i n t i - p r o s e g u e - c h e s o s t e n e r e l a r i c e r c a s i a i l m i g l i o r e i n v e s t i m e n t o c h e u n a N a z i o n e p o s s a f a r e . E c o n q u e s t a c o n v i n z i o n e , i n q u e s t i t r e a n n i , a b b i a m o s o s t e n u t o c o n f o r z a l e a t t i v i t à d e g l i I r c c s i n a m b i t o n e u r o l o g i c o e r i a b i l i t a t i v o : o l t r e t r e n t a m i l i o n i d i e u r o p e r l e p a t o l o g i e a l t a m e n t e i n v a l i d a t i d i t i p o n e u r o l o g i c o , c o m e l a S l a , e u n f i n a n z i a m e n t o d i o l t r e q u a t t r o m i l i o n i d i e u r o p e r l e a t t i v i t à d i r i c e r c a p r e v i s t e d a l l a R e t e I t a l i a n a d i N e u r o l o g i a " . I n o l t r e , " a t t r a v e r s o i l F o n d o d i S v i l u p p o e C o e s i o n e , s o n o s t a t i s t a n z i a t i c i r c a q u a t t r o m i l i o n i d i e u r o p e r l a c r e a z i o n e d i u n a r e t e n a z i o n a l e p e r l e m a l a t t i e a d a l t o i m p a t t o . A n c h e c o n i f o n d i d e l P n r r a b b i a m o s o s t e n u t o p r o g e t t i d i r i c e r c a s u l l a S l a p e r u n i m p o r t o d i o l t r e q u a t t r o m i l i o n i d i e u r o . C o n f o n d i p e r l a r i c e r c a f i n a l i z z a t a , i n f i n e , a b b i a m o c o n t i n u a t o a s o s t e n e r e i d i e c i p r o g e t t i d i r i c e r c a s u l l a S l a g i à a v v i a t i " c o n c l u d e M e l o n i .