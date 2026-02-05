( A d n k r o n o s ) - “ I p s e n c o n c e n t r a i l p r o p r i o i m p e g n o n e l l e m a l a t t i e r a r e , m a a n c h e i n o n c o l o g i a e n e u r o s c i e n z e , c o n u n o b i e t t i v o c o m u n e : o f f r i r e a i p a z i e n t i s o l u z i o n i t e r a p e u t i c h e i n n o v a t i v e i n a r e e a d a l t a c o m p l e s s i t à e c o n b i s o g n i c l i n i c i a n c o r a i n g r a n p a r t e i n s o d d i s f a t t i . P r o p r i o n e l l e m a l a t t i e r a r e , t u t t a v i a , i l p e r c o r s o d e l l ’ i n n o v a z i o n e p r e s e n t a s f i d e a g g i u n t i v e ” . C o s ì a l l ’ A d n k r o n o s C h i a r a M a r c h e s i , M e d i c a l & R e g u l a t o r y A f f a i r s D i r e c t o r d i I p s e n I t a l i a “ È f o n d a m e n t a l e , i n n a n z i t u t t o , m a n t e n e r e u n d i a l o g o c o s t a n t e c o n e s p e r t i , s o c i e t à s c i e n t i f i c h e , a s s o c i a z i o n i d i p a z i e n t i e i s t i t u z i o n i - p r o s e g u e - I l p e r c o r s o d i c u r a d e v e e s s e r e n o n s o l o e f f i c a c e , m a a n c h e p e r s o n a l i z z a t o e s o s t e n i b i l e . D a l p u n t o d i v i s t a s c i e n t i f i c o , u n a d e l l e p r i n c i p a l i s f i d e è a r r i v a r e a u n a d i a g n o s i i l p i ù p o s s i b i l e p r e c o c e . L a c o n o s c e n z a d i m o l t e p a t o l o g i e r a r e , i n f a t t i , è a n c o r a l i m i t a t a a p o c h i c e n t r i e a u n n u m e r o r i s t r e t t o d i s p e c i a l i s t i . U n u l t e r i o r e o s t a c o l o r i g u a r d a l a p o s s i b i l i t à d i p r o d u r r e d a t i s c i e n t i f i c i s o l i d i , c o n s i d e r a n d o c h e l e p o p o l a z i o n i d i p a z i e n t i s o n o s p e s s o n u m e r i c a m e n t e r i d o t t e e d e t e r o g e n e e . I n q u e s t o c o n t e s t o , a c c a n t o a i d a t i p r o v e n i e n t i d a g l i s t u d i r e g i s t r a t i v i , a s s u m o n o u n r u o l o s e m p r e p i ù r i l e v a n t e l e e v i d e n z e d i r e a l w o r l d , f o n d a m e n t a l i p e r c o m p r e n d e r e l ’ i m p a t t o r e a l e d e l l e t e r a p i e ” . I l “ p a z i e n t e v a c o n s i d e r a t o a 3 6 0 g r a d i . M o l t e m a l a t t i e r a r e c o i n v o l g o n o a n c h e l ’ e t à p e d i a t r i c a e s o n o a s s o c i a t e a b i s o g n i c o m p l e s s i - s o t t o l i n e a M a r c h e s i - P e r q u e s t o l ’ a s c o l t o d e l l e a s s o c i a z i o n i d i p a z i e n t i , c o m e a d e s e m p i o A l a g i l l e I t a l i a , è e s s e n z i a l e p e r s v i l u p p a r e s o l u z i o n i r e a l m e n t e r i s p o n d e n t i a l l e e s i g e n z e q u o t i d i a n e d e l l e p e r s o n e e d e l l e f a m i g l i e ” . U n a l t r o t e m a c r u c i a l e “ è q u e l l o d e l l ’ a c c e s s o a l l e c u r e . L ’ i n n o v a z i o n e d e v e a r r i v a r e c o n c r e t a m e n t e a i p a z i e n t i , m a i p e r c o r s i p o s s o n o e s s e r e l u n g h i e d i v e r s i d a r e g i o n e a r e g i o n e . I l c o n f r o n t o c o n t i n u o c o n l e i s t i t u z i o n i è q u i n d i i n d i s p e n s a b i l e p e r g a r a n t i r e u n a c c e s s o i l p i ù p o s s i b i l e e q u o e t e m p e s t i v o ” . “ I p s e n - e v i d e n z i a M a r c h e s i - r a p p r e s e n t a g i à u n p u n t o d i r i f e r i m e n t o n e l l ’ a m b i t o d e l l e m a l a t t i e c o l e s t a t i c h e e p a t i c h e r a r e , u n g r u p p o e t e r o g e n e o d i p a t o l o g i e l e g a t e a u n ’ a l t e r a z i o n e c r o n i c a d e l f l u s s o b i l i a r e d i o r i g i n e g e n e t i c a o a u t o i m m u n e . S o n o g i à d i s p o n i b i l i o p z i o n i t e r a p e u t i c h e , a d e s e m p i o n e l l a s i n d r o m e d i A l a g i l l e , n e l l a c o l e s t a s i i n t r a e p a t i c a f a m i l i a r e p r o g r e s s i v a , p a t o l o g i a g e n e t i c a p e d i a t r i c a , e n e l l a c o l a n g i t e b i l i a r e p r i m i t i v a , d i o r i g i n e a u t o i m m u n e ” . L a “ p i p e l i n e d i r i c e r c a r e s t a f o r t e m e n t e f o c a l i z z a t a s u q u e s t o a m b i t o , c o n a l t r e d u e p a t o l o g i e a t t u a l m e n t e i n s t u d i o : l ’ a t r e s i a b i l i a r e , p e r c u i è i n c o r s o u n o s t u d i o d i f a s e 3 , e l a c o l a n g i t e s c l e r o s a n t e p r i m a r i a , p e r l a q u a l e s i è r e c e n t e m e n t e c o n c l u s o u n o s t u d i o d i f a s e 2 c o n r i s u l t a t i p o s i t i v i . L a q u a l i t à d i v i t a d e i p a z i e n t i e d e l l e l o r o f a m i g l i e è s e m p r e a l c e n t r o d e l l e a t t i v i t à - a g g i u n g e - U n e s e m p i o c o n c r e t o è u n s e r v i z i o s v i l u p p a t o d a I p s e n c h e p r e v e d e l a c o n s e g n a d o m i c i l i a r e d e l f a r m a c o , i n s i e m e a m a t e r i a l i i n f o r m a t i v i d e d i c a t i , p e r r e n d e r e i l p e r c o r s o d i c u r a p i ù s e m p l i c e e v i c i n o a l l e e s i g e n z e q u o t i d i a n e ” . I n f i n e , i l t e m a d e l l a s o s t e n i b i l i t à d e l S e r v i z i o S a n i t a r i o N a z i o n a l e “ è o g g i p i ù c h e m a i c e n t r a l e . I p s e n i n v e s t e i n r i c e r c a c o n l ’ o b i e t t i v o d i p o r t a r e n u o v e m o l e c o l e o n u o v e i n d i c a z i o n i t e r a p e u t i c h e , e c o n s i d e r a e s s e n z i a l e u n c o n f r o n t o a p e r t o c o n l e i s t i t u z i o n i . A l c e n t r o d e l d i b a t t i t o v a p o s t o i l v a l o r e d e l l ’ i n n o v a z i o n e , n o n s o l o p e r i l b e n e f i c i o i n d i v i d u a l e i n t e r m i n i d i b e n e s s e r e e q u a l i t à d i v i t a , m a a n c h e p e r l ’ i m p a t t o p o s i t i v o c h e p u ò g e n e r a r e s u l l ’ i n t e r a s o c i e t à ” c o n c l u d e .