R o m a , 1 7 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - N o n è u n s e m p l i c e d o c u m e n t o i n f o r m a t i v o , m a u n o s t r u m e n t o d i l a v o r o p e r c h i s c e g l i e d i c o n t r i b u i r e a l c a m b i a m e n t o . I l L i b r o B i a n c o ‘ S t o r i e d i v i t a c o n E g p a ’ è u n ’ o c c a s i o n e p e r i p a z i e n t i d i d a r e v o c e a l p r o p r i o v i s s u t o e a l l e p r o p r i e i s t a n z e ; p e r i c l i n i c i , è u n i n v i t o a l l a c o l l a b o r a z i o n e e a r a f f o r z a r e i l d i a l o g o ; p e r l e i s t i t u z i o n i , è u n a v e r a e p r o p r i a a g e n d a o p e r a t i v a . A t t r a v e r s o u n ’ a t t e n t a r i c o s t r u z i o n e d e l p e r c o r s o d e l p a z i e n t e , i n f a t t i , q u e s t o l i b r o r e s t i t u i s c e v o c e a l l e p e r s o n e c h e c o n v i v o n o c o n q u e s t a m a l a t t i a r a r a e a l l e l o r o f a m i g l i e , i n t e g r a n d o l a p r o s p e t t i v a c l i n i c a e q u e l l a s a n i t a r i a . D a l l e p a g i n e - i n f o r m a u n a n o t a - e m e r g e l a n e c e s s i t à u r g e n t e d i g a r a n t i r e a l l e p e r s o n e c o n E g p a - g r a n u l o m a t o s i e o s i n o f i l a c o n p o l i a n g i o i t e , u n a p p r o c c i o m u l t i d i s c i p l i n a r e , p e r c o r s i d i c u r a a r m o n i z z a t i e t u t e l e g i u r i d i c h e e s a n i t a r i e a l l ’ a l t e z z a d e l l a c o m p l e s s i t à d e l l a m a l a t t i a . " Q u e s t o L i b r o b i a n c o r a p p r e s e n t a l a n o s t r a v o c e c o l l e t t i v a , n o n s o l o p e r r a c c o n t a r e l a m a l a t t i a , m a p e r c h i e d e r e c o n f o r z a c a m b i a m e n t i c o n c r e t i " , a f f e r m a F r a n c e s c a R . T o r r a c c a , p r e s i d e n t e A p a c s - A s s o c i a z i o n e p a z i e n t i s i n d r o m e d i C h u r g S t r a u s s , d e n o m i n a z i o n e c o n c u i s i i n d i c a v a i n p a s s a t o l g p a , a s s o c i a z i o n e c h e h a r e a l i z z a t o i l L i b r o B i a n c o , c o n l o s p o n s o r d i G s k . " N o n p o s s i a m o p i ù p e r m e t t e r e c h e l ’ E p a v e n g a i g n o r a t a - a g g i u n g e - s e r v e u n s i s t e m a c h e r i c o n o s c a l a d i g n i t à d e l l e n o s t r e s t o r i e . E p e r q u e s t o d o b b i a m o l a v o r a r e i n s i e m e a c l i n i c i e i s t i t u z i o n i , p r o s e g u e n d o l a s t r a d a t r a c c i a t a n e l l e p a g i n e d e l L i b r o " . U n a d e l l e p r i n c i p a l i c r i t i c i t à e m e r s e n e l l a p u b b l i c a z i o n e , è i l g r a v e r i t a r d o d i a g n o s t i c o , c o n s i n t o m i i n i z i a l i - a s m a t a r d i v o , p o l i p o s i n a s a l e , r i n o s i n u s i t e c r o n i c a - s p e s s o i g n o r a t i o s c a m b i a t i p e r a l l e r g i e c o m u n i . " L ’ E g p a è s p e s s o r i c o n o s c i u t a t r o p p o t a r d i , q u a n d o i l d a n n o è g i à s t a t o f a t t o . L a d i a g n o s i p r e c o c e è p o s s i b i l e , m a s e r v o n o c o n o s c e n z a , f o r m a z i o n e e P d t a c o n d i v i s i . Q u e s t o L i b r o b i a n c o p u ò s e g n a r e u n c a m b i o d i p a s s o " , o s s e r v a A u g u s t o V a g l i o , p r o f e s s o r e a s s o c i a t o d i N e f r o l o g i a e d i r e t t o r e d e l l a s c u o l a d i s p e c i a l i z z a z i o n e i n N e f r o l o g i a d e l l ’ U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i F i r e n z e , C o o r d i n a t o r e a z i e n d a l e d e l l e M a l a t t i e R a r e e d i r i g e n t e m e d i c o U n i t à d i N e f r o l o g i a , A z i e n d a O s p e d a l i e r o U n i v e r s i t a r i a M e y e r , F i r e n z e . A l l e p a g i n e d i ‘ S t o r i e d i v i t a c o n E g p a ’ - r i f e r i s c e l a n o t a - h a n n o c o n t r i b u i t o n o n s o l o i p a z i e n t i e i l o r o c a r e g i v e r m a a n c h e c l i n i c i e r a p p r e s e n t a n t i d e l l e I s t i t u z i o n i , a s o t t o l i n e a r e l ’ i m p o r t a n z a d i u n ’ a l l e a n z a c o n c r e t a p e r m i g l i o r a r e l a g e s t i o n e d e i m a l a t i . I l p r o g e t t o h a i n o l t r e r i c e v u t o i l p a t r o c i n i o d i 8 S o c i e t à S c i e n t i f i c h e ( A a i i t o , A i c n a , I a r , S i a a i c , S i m i , S i o e C h C F , S i p - I r s , S i r ) e i l c o n t r i b u t o s c i e n t i f i c o d e l l ' E u r o p e a n E g p a S t u d y G r o u p . I l L i b r o r a c c o g l i e i n o l t r e i c o n t r i b u t i d e g l i o n o r e v o l i L u c i a n o C i o c c h e t t i , v i c e p r e s i d e n t e X I I C o m m i s s i o n e A f f a r i s o c i a l i d e l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i , S i m o n a L o i z z o , c a p o g r u p p o X I I C o m m i s s i o n e A f f a r i s o c i a l i d e l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i , I l e n i a M a l a v a s i , c o m p o n e n t e X I I C o m m i s s i o n e A f f a r i s o c i a l i d e l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i e d i L i s a N o j a , c o n s i g l i e r a d e l l a R e g i o n e L o m b a r d i a e p r e s i d e n t e I n t e r g r u p p o C o n s i l i a r e M a l a t t i e R a r e . N e l d o c u m e n t o è c h i a r a l ’ i n d i c a z i o n e d e l l e d i s p a r i t à r e g i o n a l i n e l l a g e s t i o n e c l i n i c a , c o n u n a q u a s i t o t a l e a s s e n z a d i p e r c o r s i ( P d t a ) f o r m a l i z z a t i , a n c h e s e a l c u n e b u o n e p r a t i c h e i n d i c a n o l a v i a d a p e r c o r r e r e . " L a L o m b a r d i a h a d i m o s t r a t o c h e c o s t r u i r e u n P d t a p e r l ’ E g p a è p o s s i b i l e . M a n o n b a s t a - s o t t o l i n e a N o j a - D o b b i a m o c r e a r e u n s i s t e m a n a z i o n a l e e q u o , i n c u i t u t t i i p a z i e n t i , d a N o r d a S u d , p o s s a n o r i c e v e r e l a s t e s s a q u a l i t à d i a s s i s t e n z a " . E m e r g e a n c h e l ’ a s s e n z a d i c r i t e r i n a z i o n a l i p e r i c e n t r i d i r i f e r i m e n t o e l a n e c e s s i t à d i u n a p r e s a i n c a r i c o m u l t i d i s c i p l i n a r e , c o o r d i n a t a d a c e n t r i H u b & S p o k e . " S e r v e u n m o d e l l o i n t e g r a t o d i c u r a , b a s a t o s u l l a c o l l a b o r a z i o n e t r a s p e c i a l i z z a z i o n i d i v e r s e . L a m a l a t t i a n o n s i f e r m a a u n s o l o o r g a n o , e l a m e d i c i n a n o n p u ò p e r m e t t e r s i d i f e r m a r s i a i c o n f i n i d i s c i p l i n a r i " , e v i d e n z i a G i a c o m o E m m i , p r o f e s s o r e o r d i n a r i o d i M e d i c i n a I n t e r n a , U n i v e r s i t à d i T r i e s t e e d i r e t t o r e S t r u t t u r a c o m p l e s s a M e d i c i n a C l i n i c a e R e u m a t o l o g i a , O s p e d a l e U n i v e r s i t a r i o C a t t i n a r a , T r i e s t e . P e s a , i n o l t r e , l ’ a s s e n z a d i u n c o d i c e d i i n v a l i d i t à c i v i l e s p e c i f i c o , c h e r e n d e d i f f i c i l e l ’ a c c e s s o a d i r i t t i , a g e v o l a z i o n i e s u p p o r t o , m e n t r e r i s u l t a s o t t o v a l u t a t o l ’ i m p a t t o p s i c o - s o c i a l e e l e v a t i s s i m o , s u p a z i e n t i e c a r e g i v e r , s p e s s o l a s c i a t i s o l i . " C r e d o f o r t e m e n t e n e l d o v e r e d e l l e i s t i t u z i o n i d i a s c o l t a r e e a g i r e . I l L i b r o B i a n c o d e l l ’ E g p a c i f o r n i s c e u n a g u i d a c h i a r a : o r a d o b b i a m o r e n d e r l a o p e r a t i v a , a p a r t i r e d a l c o d i c e d i i n v a l i d i t à e d a p e r c o r s i d i c u r a u n i f o r m i " , r i m a r c a l ’ o n o r e v o l e C i o c c h e t t i . L ’ a s s o c i a z i o n e , A p a c s è n a t a s p o n t a n e a m e n t e p e r c o n t r a s t a r e l a s e n s a z i o n e d i s o l i t u d i n e p r o v a t a d a i p a z i e n t i c o n E g p a , s p e s s o i n t r a p p o l a t i i n u n a c o n d i z i o n e p o c o c o n o s c i u t a e c o n s c a r s i p u n t i d i r i f e r i m e n t o . F o r m a t a e s c l u s i v a m e n t e d a p a z i e n t i c o n E g p a ( e c a r e g i v e r ) , è u n a c o m m u n i t y v i v a e a t t i v a d o v e i p a z i e n t i p o s s o n o c o n f r o n t a r s i , s o s t e n e r s i e p o r t a r e a v a n t i p r o g e t t i c o n c r e t i d i a d v o c a c y , c o m e q u e l l o c h e h a p o r t a t o a l l a r e a l i z z a z i o n e d e l L i b r o B i a n c o e d e l l e p r o p o s t e d i a z i o n i a l i v e l l o s a n i t a r i o e p o l i t i c o i n e s s o c o n t e n u t e . " L ’ i n n o v a z i o n e t e r a p e u t i c a - c o n c l u d e V a l e n t i n a A n g e l i n i , P a t i e n t A f f a i r s D i r e c t o r G s k - h a m i g l i o r a t o l e p r o s p e t t i v e d e i p a z i e n t i c o n E g p a , m a p e r c h é s i a e f f i c a c e , d e v e e s s e r e a c c o m p a g n a t a d a u n a r e t e d i p r e s a i n c a r i c o s t r u t t u r a t a e i n c l u s i v a . Q u e s t o L i b r o b i a n c o a i u t a a c o s t r u i r l a , i n s i e m e . È u n e s e m p i o c o n c r e t o d i c o l l a b o r a z i o n e c o n l ’ a s s o c i a z i o n e d i p a z i e n t i , i c l i n i c i e l e I s t i t u z i o n i c h e m e t t e a l c e n t r o l e p e r s o n e c h e v i v o n o c o n E g p a c o n l ’ o b i e t t i v o d i m i g l i o r a r e l a l o r o q u a l i t à d i v i t a . T e s t i m o n i a i l v a l o r e d e l l a c o - c r e a z i o n e , f o n d a m e n t a l e p e r c o m p r e n d e r e a f o n d o i b i s o g n i r e a l i e t r a s f o r m a r l i i n p e r c o r s i p i ù e q u i e d e f f i c a c i p e r c h i c o n v i v e c o n q u e s t a m a l a t t i a r a r a " . È p o s s i b i l e l e g g e r e e s c a r i c a r e i l L i b r o b i a n c o ‘ S t o r i e d i v i t a c o n E g p a ’ s u l s i t o w e b d i A p a c s .