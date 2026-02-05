( A d n k r o n o s ) - L ’ i n n o v a z i o n e t e r a p e u t i c a “ r a p p r e s e n t a t a d a o d e v i x i b a t c o s t i t u i s c e u n p a s s o f o n d a m e n t a l e n e l p e r c o r s o d i c u r a d e l l a S i n d r o m e d i A l a g i l l e ” ( A L G S ) e r i v e l a “ u n i n t e r e s s e c o n c r e t o e u n ’ a t t e n z i o n e v e r s o u n a p a t o l o g i a r a r a , c o m p l e s s a e c o n u n f o r t e i m p a t t o s u l l a q u a l i t à d i v i t a d e i p a z i e n t i e d e l l e l o r o f a m i g l i e ” . C o s ì M a r t i n a B r o t t o , p r e s i d e n t e d i A l a g i l l e I t a l i a O d v , c o m m e n t a l ’ a p p r o v a z i o n e , d a p a r t e d e l l ’ A g e n z i a I t a l i a n a d e l f a r m a c o ( A I F A ) , t r a t t a m e n t o i n d i c a t o i n p a z i e n t i d i e t à p a r i o s u p e r i o r e a 6 m e s i . S i t r a t t a d i “ u n a n u o v a o p z i o n e t e r a p e u t i c a m i r a t a , i n g r a d o d i i n t e r v e n i r e s u u n o d e i s i n t o m i p i ù g r a v o s i d e l l a m a l a t t i a : i l p r u r i t o c o l e s t a t i c o c h e c o m p r o m e t t e p r o f o n d a m e n t e i l b e n e s s e r e q u o t i d i a n o d e i b a m b i n i e d e l l e l o r o f a m i g l i e , i n f l u e n z a n d o i l s o n n o , l a c r e s c i t a , l a f r e q u e n z a s c o l a s t i c a e l a v i t a f a m i l i a r e ” . Q u e s t a i n n o v a z i o n e r a p p r e s e n t a q u i n d i “ u n a s p e r a n z a c o n c r e t a d i m i g l i o r a m e n t o d e l l a q u a l i t à d i v i t a - c o n c l u d e B r o t t o - n o n s o l o p e r i b a m b i n i m a p e r l ’ i n t e r o n u c l e o f a m i l i a r e , c o n t r i b u e n d o a r i d u r r e a n c h e i l c a r i c o a s s i s t e n z i a l e e p s i c o l o g i c o l e g a t o a l l a g e s t i o n e q u o t i d i a n a d e l l a p a t o l o g i a ” . I b i s o g n i i n s o d d i s f a t t i d e l l e p e r s o n e c o n S i n d r o m e d i A l a g i l l e e d e l l e l o r o f a m i g l i e “ s o n o a n c o r a n u m e r o s i e r i g u a r d a n o s i a l ’ a m b i t o c l i n i c o s i a q u e l l o o r g a n i z z a t i v o e a s s i s t e n z i a l e - s p i e g a l a P r e s i d e n t e - P e r q u a n t o r i g u a r d a i n p a r t i c o l a r e i p a z i e n t i p e d i a t r i c i , u n a d e l l e p r i n c i p a l i c r i t i c i t à è r a p p r e s e n t a t a d a l l a t r a n s i z i o n e d e l l e c u r e ” , c i o è i l p a s s a g g i o d a l l ’ e t à p e d i a t r i c a a l l ’ e t à a d u l t a . “ Q u a n d o i l b a m b i n o d i v e n t a u n a d u l t o , c o m p i e 1 8 a n n i e s m e t t e d i e s s e r e i n s e r i t o i n u n p e r c o r s o b e n s e g n a t o , s i t r o v a i n u n a s o r t a d i t e r r a d i m e z z o ” , p e r d e “ l a c o n t i n u i t à a s s i s t e n z i a l e ” e q u i n d i i l c o n t r o l l o d e l l a p a t o l o g i a . I n o l t r e , “ s p e s s o c i t r o v i a m o ” i n d i f f i c o l t à p e r “ i l m a n c a t o r i c o n o s c i m e n t o d e l c o m m a d i g r a v i t à d e l l a l e g g e 1 0 4 - a g g i u n g e B r o t t o - L a n o s t r a è u n a p a t o l o g i a m u l t i s i s t e m i c a , r a r a e c r o n i c a c h e r i c h i e d e n u m e r o s i c o n t r o l l i c o n s p e c i a l i s t i d i v e r s i , s p e s s o i n g i o r n a t e d i f f e r e n t i , p e r c h é n o n s e m p r e è p o s s i b i l e c o n c e n t r a r e t u t t e l e v i s i t e n e l l o s t e s s o g i o r n o . I n a s s e n z a d e l c o m m a d i g r a v i t à - r i m a r c a - i l g e n i t o r e n o n h a d i r i t t o a i p e r m e s s i p e r a c c o m p a g n a r e i l f i g l i o a l l e v i s i t e ” . D a q u i n a s c e l ’ e s i g e n z a , s e n t i t a c o m e u n a v e r a e p r o p r i a n e c e s s i t à , d i “ u n p r o t o c o l l o c h e u n i s c a u n p o ’ l ’ I t a l i a n e l l a g e s t i o n e d e l l a m a l a t t i a ” , o l t r e a l l a c o n s t a t a z i o n e c h e , “ a l m o m e n t o , n o n e s i s t e u n c e n t r o d i r i f e r i m e n t o p e r a d u l t i ” .