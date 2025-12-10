P a l e r m o , 1 0 d i c . ( A d n k r o n o s ) - L e v i t t i m e d e l l e e s t o r s i o n i d e l q u a r t i e r e d e l l a N o c e d i P a l e r m o , c o m e e m e r g e d a l m a x i b l i t z d e l l ' a l b a d i o g g i c o o r d i n a t a d a l l a D d a d i P a l e r m o , c h e h a p o r t a t o a l l ' a r r e s t o d i 5 0 p e r s o n e , " n o n h a n n o m a i d e n u n c i a t o g l i e s a t t o r i d e l p i z z o " . E ' q u a n t o s o t t o l i n e a i l d i r i g e n t e d e l S i s c o V a l e n t i n a C r i s p i n e l c o r s o d e l l a c o n f e r e n z a s t a m p a a l l a p r e s e n z a d e l P r o c u r a t o r e c a p o M a u r i z i o d e L u c i a . " C ' ’ è u n a t o t a l e a s s e n z a d i d e n u n c i a d a p a r t e d e l l e v i t t i m e - s p i e g a C r i s p i - l e s o m m e r i c h i e s t e a l l e v i t t i m e d e l l e e s t o r s i o n i v a r i a v a n o d a i 5 0 0 a i 1 . 2 0 0 e u r o " . L e v i t t i m e " n o n v e n g o n o s c e l t e i n m a n i e r a c a s u a l e " .